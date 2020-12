TPMP : Bernard Montiel dérape totalement en parlant de sa vie amoureuse (vidéo)

Habituellement plutôt réservé sur le plateau de «Touche pas à mon poste», Bernard Montiel s’est complètement lâché en évoquant sa situation amoureuse sur le plateau de Cyril Hanouna.

Alors que l’animateur l’interroge sur ses histoires de cœurs, et la manière dont il a géré cela pendant le confinement, Bernard Montiel a avoué être célibataire depuis deux ans. «Actuellement, je suis seul depuis pas mal de temps [...] La vérité ? Depuis deux ans», explique-t-il. Jusque-là, tout va bien. Mais percevant le léger malaise que ses propos ont provoqué autour de lui, l’ancien animateur de Video Gag a tenté de rassurer tout le monde… de manière un peu trop franche. «Non, mais, je baise quand même, hein», lâche-t-il, provoquant l’hilarité générale et/ou l’indignation amusée des autres chroniqueurs.

Une sortie aussi spontanée qu’inattendue qui a amusé, et un peu décontenancé, Cyril Hanouna. «Non mais j'en ai marre de lui, il est dans le dérapage», lance l’animateur. Ce qui n’a pas empêché Bernard Montiel de poursuivre son exposé sur sa situation sentimentale. «J'aime la solitude, en fait. Je suis en train de l'apprivoiser car, comme on vieillit, la solitude on est obligés de faire avec», explique-t-il plus calmement. Avant qu’une question de Valérie Bénaïm ne le renvoie sur ses précédents propos.

«Est-ce que tu recherches quelqu'un ?», lui demande-t-elle. «Non, juste un coup», lui répond Bernard Montiel, provoquant à nouveau l’indignation sur le plateau. «Ah, on ne peut pas le dire non plus ? Mais qu'est-ce qu'on peut dire dans cette émission ?», s’est-il faussement offusqué.