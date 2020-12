BTS : la Corée du Sud modifie la loi pour différer le service militaire des stars de la K-Pop

Normalement contraints de mettre leur carrière entre parenthèses à 28 ans pour effectuer leur service militaire, les chanteurs du groupe de K-Pop BTS vont bénéficier de deux années supplémentaires, à la faveur d’une révision de la loi sud-coréenne.

Les sept chanteurs du boy's band le plus populaire au monde commençaient à sérieusement penser devoir faire une pause forcée imminente, à l’instar de Jin qui fêtera ses 28 ans ce vendredi. Le service militaire - d'une durée minimale de 18 mois - est en effet en Corée du Sud un devoir constitutionnel pour tout homme de moins de 28 ans en bonne santé.

Mais l’assemblée nationale de la Corée du Sud permet depuis ce mardi à certaines stars de K-pop de repousser leur service militaire jusqu’à leurs 30 ans, à l’instar des athlètes et certains musiciens sud-coréens de haut niveau qui bénéficient parfois aussi d’exemptions. C’était le cas par exemple de Son Heung-min, joueur de football professionnel de l’équipe londonienne de Tottenham, et capitaine de la sélection nationale sud-coréenne, qui n’a fait que trois semaines de service militaire, rapporte Courrier International.

Certainement conscients que le groupe BTS participe au rayonnement du pays – les garçons avaient été décorés par le gouvernement sud-coréen pour leur contribution à l'exportation de la culture du pays – les dirigeants de la Corée du sud ont ainsi fait plaisir aux interprètes du tube Dynamite (visionné plus de 101,1 millions de fois dans les premières 24 heures après sa mise en ligne), eux qui avaient milité en nombre pour que le groupe puisse rester le plus longtemps possible encore sur le devant de la scène.