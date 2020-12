Finale de Koh-Lanta Les 4 terres : le record des poteaux va-t-il être pulvérisé ?

Ce vendredi 4 décembre a lieu la finale de « Koh-Lanta – Les 4 Terres », avec en point d’orgue la mythique épreuve des poteaux.

Brice, Alexandra et Loïc vont devoir tenir le plus longtemps possible juchés sur des poteaux plantés dans la mer, et dont la surface diminue au fur et à mesure de l’épreuve, une difficulté extrême qui fait tout « le sel » de Koh-Lanta, selon l’animateur Denis Brogniart.

Depuis la saison 2 diffusée en 2002 sur TF1, les trois derniers candidats de «Koh-Lanta» s’affrontent dans ce challenge d’endurance, dont le vainqueur a le privilège de désigner celui ou celle de ses deux camarades qui l’accompagnera face au jury final chargé de désigner le grand gagnant de la saison. Imaginée par Yann Le Gac, créateur des jeux chez Adventure Line Productions, l’épreuve des poteaux est inspirée de la posture des pélicans et nécessite patience et équilibre. Brice, Alexandra et Loïc ont-ils tenu assez longtemps pour battre les meilleurs scores de l’émission ?

Les records de durée reviennent pour l’instant à Amel (saison 2) et Jade (saison 7 et Le retour des héros) avec respectivement 5h17 et 4h30. Mais les finalistes des 4 Terres pourraient aussi faire partie des participants les plus rapides à tomber dans l’eau... Francis (saison 5) et François-David (saison 6) détiennent la palme en la matière, avec moins de 2 minutes...

Peu de chance de ce côté-là cependant, à en croire les révélations des intéressés faites ce vendredi dans Le Parisien. Pour Loïc, le côté statique a été le plus gros défi. «Comme en cours, j’avais du mal à me concentrer. Pleins de trucs débiles me traversaient la tête… Et j’ai pris pas mal de coups de soleil sur les pieds ! », a confié le benjamin de l’édition.

Du côté de Brice, c’est l’esprit de famille qui a boosté la motivation : « J’ai une grande famille alors je me répétais les noms de chaque membre, ce qui m’a pris du temps ! Mais avant que ça commence j’avais peur que Denis dise ‘go’ et que je tombe direct ». Même stratégie «familiale» pour Alexandra qui a aussi eu le temps de «se faire un film». «Je n’ose pas en parler, a-t-elle confié. Je m’imaginais debout sur mon lit en train de manger du chocolat déguisée en Wonder Woman. Cela me détendait». S’agissait-il d’un long-métrage de plus de 5h17 ? Réponse ce vendredi à 21h05 sur TF1.