Finale de Koh-Lanta les 4 Terres : pourquoi Brice compte faire don de l’intégralité de ses gains ?

Deuxième de l’épreuve d’orientation, Brice, l’animateur radio de la Creuse, fait partie des trois finalistes de Koh-Lanta les 4 terres, dont le dernier épisode est à suivre ce vendredi 4 décembre sur TF1. A 22 ans, le dynamique et souriant jeune homme espère bien remporter les 100 000 euros promis au gagnant. Une somme qu'il ne compte pas garder.

En cas de victoire, il a en effet promis de les verser à sa grande sœur pour la remercier de s’être occupée de lui quand il était enfant. « Je me bat beaucoup pour ma famille, les 100.000 euros comme je l'ai dit depuis le début, ça serait pour ma grande soeur qui a toujours été là pour moi, pour lui faire plaisir, parce que je l'aime très fort ».

Ses concurrents ont eux aussi une idée précise de ce qu’ils feraient en cas de victoire… Alexandra : « Si je gagnais les cent mille euros, il y aurait une grande partie qui serait pour mes filles, pour les aider dans leur avenir, à réaliser leurs projets et leurs rêves. Forcément car c'est une des raisons pour laquelle j'ai participé et je me suis battue à Koh-Lanta ».

De son côté Loïc envisage de «donner une part» à sa famille. «Ma petite soeur, ma mère et mon père pour les aider. Et l'autre part je les garderais pour moi pour plus tard, pour monter un petit business, et réfléchir intelligemment à comment je pourrais gérer cet argent ».

Pour savoir lequel d’entre eux remportera le pactole, ou la moitié en cas d’égalité, il faudra connaître l’avis du jury final. Denis Brogniart ouvrira l’urne contenant les votes ce vendredi en direct.