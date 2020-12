Finale de Koh-Lanta Les 4 terres : pourquoi Loïc est-il le favori ?

Les trois finalistes de «Koh-Lanta - Les 4 terres» ont rendez-vous ce vendredi 4 décembre avec leur destin. Qui d’Alexandra, Brice ou Loïc décrochera la victoire et les 100 000 euros de gains ?

Les trois candidats vont devoir se confronter à la terrible épreuve des poteaux avant que le vainqueur ne soit désigné par les anciens aventuriers en fin d’émission. C’est donc avant tout un challenge d’endurance qui les attend, avec pour objectif de tenir le plus longtemps possible immobile debout sur un poteau de moins en moins large. Le gagnant aura l’avantage de choisir qui l’accompagnera face au jury final. Si le vote a été déjà réalisé, le résultat ne sera connu que ce vendredi soir, en direct sur TF1.

Face à Alexandra de l’équipe de l’Est, et Brice de l’équipe de l’Ouest, Loïc, 20 ans, originaire du massif de la Chartreuse en Savoie, fait figure de favori. Le benjamin du programme est en effet un des chouchous des téléspectateurs. Un engouement suscité par les prestations sportives impressionnantes de cet adepte des sports extrêmes sur les épreuves, mais aussi par le capital sympathie qu’il a accumulé tout au long des 40 jours passés dans le jeu.

Loïc nous raconte l'aventure de sa vie ! Retour sur son parcours dans l'interview FINALE...



Ne ratez pas la grande finale de #KohLanta : Les 4 Terres demain à 21H05 sur @tf1 ! pic.twitter.com/MEWBVmYt6F — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) December 3, 2020

A-t-il chuté avant ou après ses camarades, c’est la grande question. Bien sûr tenu au secret quant au dénouement, il a confié à France Bleu que c’était déjà une fierté d’être sur les poteaux car « il y a très peu de personne qui ont la chance d’y être. C’est un truc de dingue ». Cela augure-t-il d’une défaite, le jeune homme a ensuite expliqué qu’il avait appréhendé l’épreuve car il manque de patience. « J'étais là sur mon piquet et je me demandais à quoi penser pour tenir le plus longtemps. Physiquement, plus le temps passe plus c'est dur car mon poids pesait sur mes pieds et au bout d'un moment je ne les sentais plus. Ma circulation sanguine était coupée. C'est assez désagréable et c'est là que le mental entre en jeu, on n'a pas le choix de tenir. »

Si on ignore encore le résultat des poteaux, Loïc a révélé quelle était la personne qu'il souhaitait emmener avec lui face au jury final. Et c'est Alexandra qui a ses faveurs. Le Savoyard a fait savoir à TVMag qu'il s'agissait d'un choix de coeur et pas d'un choix stratégique : «Mon cœur est resté vert (la couleur de l'équipe de l'Est, dont Loïc et Alexandra ont tous les deux fait partie, NDLR) jusqu’au bout. Avec Dorian, on avait décidé de sauver Brice au dernier conseil car on s’était dit qu’aux poteaux, face à Lola ou Angélique, on avait moins de chances de l’emporter. Si je gagne les poteaux, je choisirais mon binôme Alexandra pour la finale».

Voilà qui est dit, mais il faudra encore patienter quelques heures pour savoir si Loïc accèdera au vote final et si ensuite il obtiendra les faveurs des jurés pour succéder à Naoil, la gagnante de la saison passée... En attendant, voici les premières minutes de la finale de Koh-Lanta Les 4 terres à voir ce vendredi 4 sur TF1 :