Finale de Koh-Lanta Les 4 terres : que se passerait-il en cas d’égalité ?

Le dernier épisode de « Koh-Lanta – Les 4 terres » sera diffusé ce vendredi 4 décembre sur TF1. Qui d’Alexandra, Brice ou Loïc succèdera à Naoil, la gagnante de la saison précédente ? La question d’une éventuelle égalité se pose particulièrement cette année.

Le jury final s'est en effet retrouvé composé d’un nombre impair d’aventuriers suite au départ de Marie-France, qui a dû quitter prématurément le tournage. « Elle a été contrainte de rentrer d’urgence en France pour des raisons personnelles », a expliqué la société ALP Productions, contactée par Télé Loisirs. La candidate du Nord n’a donc pas pu voter pour départager les finalistes à l’issue de l’épreuve des poteaux qui a opposé Alexandra, Brice et Loïc.

Ont donc été appelés à glisser le nom de leur chouchou dans l’urne seulement douze participants : le regretté Bertrand-Kamal (candidat décédé en septembre dernier d’un cancer du pancréas à qui l’émission est dédiée), Hadja, Joaquina, Jody, Laurent, Alix, Fabrice, Ava, Angélique, Dorian, Lola et le candidat éliminé à l’issue de l’épreuve des poteaux.

En imaginant que 6 de leurs voix soient allées à un finaliste et les six restantes à l’autre, l’égalité serait parfaite. Dans ce cas précis, la production de Koh-Lanta a prévu de partager en deux parts égales le gain de 100 000 euros. Les deux gagnants repartiraient alors avec 50 000 euros chacun. Un scénario qui s’est déjà produit dans le passé. En 2003, Delphine et Isabelle avaient chacune récolté 3 voix sur 6, tout comme Jade et Kevin en 2007.