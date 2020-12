Game of Thrones : on sait à quoi ressembleront les dragons du spin-off

Alors que le tournage de «House of the Dragon», le spin-off très attendu de «Game of Thrones», doit débuter au premier trimestre de l’année 2021, les premières images des dragons viennent d’être dévoilées à travers deux concepts arts.

C’est le président de WarnerMedia qui a dévoilé les premiers dessins des cracheurs de feu qui apparaîtront dans la série, prévue pour débarquer sur la plate-forme de streaming HBO Max en 2022 avec 10 premiers épisodes, avec la mention : «Attention aux dragons».

© D.R.

© D.R.

L’attente des fans concernant House of The Dragon est énorme, surtout après la déception engendrée par le final de la saison 8 de Game of Thrones. Le spin-off sera l’adaptation du livre de George R.R. Martin Fire & Blood qui raconte la prise de pouvoir de la maison Targaryen après la chute de Valyria, son règne sans partage sur Westeros, l’unification des Sept Royaumes, etc. à travers une histoire qui débutera 300 ans avant les événements de Game of Thrones.

On sait également que le comédien britannique Paddy Considine y incarnera le rôle du roi Viserys I Targaryen, qui fut choisi par les seigneurs de Westeros lors du Grand Conseil organisé à Harrenhal pour succéder à son grand-père, Jaehaerys Targaryen.

La série sera pilotée par Ryan Condal (Colony) et Miguel Sapochnik. Ce dernier est bien connu des fans de Game of Thrones, dont il a réalisé plusieurs épisodes, notamment Hardhome, La Bataille des Bâtards, ou encore The Winds of Winter.