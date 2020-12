Britney Spears sort un single spécial pour ses 39 ans

Pour son anniversaire, la chanteuse Britney Spears a dévoilé sur Youtube un nouveau single : Swimming in the stars.

Le titre n'est pas tout à fait nouveau. Britney Spears l'a enregistré en 2016 pour son dernier album, Glory, avant de l'en retirer. Swimming in the stars est alors resté secret jusqu'aux 39 ans de la chanteuse, ce 2 décembre.

Un vinyle de Swimming in the stars en édition limitée est déjà disponible en pré-commande sur Urban Outfitters. Mais ce n'est pas la seule surprise de Britney Spears : la star prépare une réédition deluxe de Glory, pré-commandable au prix de 30$. Elle contiendra les 17 chansons originales de l'abum ainsi que deux nouveaux titres (dont Swimming in the stars) et un remix de Mood ring. Les éditions pré-commandées devraient être expédiées le 14 décembre.

#FreeBritney

Pour voir Britney Spears chanter Swimming in the stars en live, il faudra attendre encore un peu. L'interprète de Toxic a décidé qu'elle ne monterait plus sur scène tant que son père sera en charge de sa carrière. James Spears était devenu le tuteur légal de Britney après la grave dépression de cette dernière, en 2008.

La cour de justice de Los Angeles a refusé la levée de cette tutelle en octobre 2020. Une décision qui a enflammé les supporters du #FreeBritney, un mouvement qui encourage la star à se libérer de l'emprise de son père.