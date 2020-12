Canal+ diffusera «Schitt's Creek», la comédie sacrée aux Emmy Awards 2020

Une belle prise. Canal+ vient de faire l’acquisition de la série canadienne «Schitt’s Creek», la comédie qui a raflé la totalité des prix de sa catégorie lors de la dernière cérémonie des Emmy Awards en septembre dernier.

Un raz-de-marée largement mérité pour cette sitcom lancée en 2015 sur le réseau canadien CBC Television, et qui restait inédite en France. Les abonnés à Canal+ auront le plaisir de découvrir Schitt's Creek - qui compte 6 saisons déclinées en 80 épisodes de 26 minutes - dans le courant de l’année 2021.

Créée par Dan et Eugene Levy, tendre et caustique à la fois, elle suit les mésaventures des membres d’une riche famille qui, après avoir perdu la quasi-totalité de leur immense fortune, se retrouve contraint de déménager dans une petite ville rurale baptisée Schitt’s Creek (qu’on peut traduire par «ruisseau merdeux») où ils vont devoir apprendre à composer avec une nouvelle réalité, celle où leurs comptes en banque ne disposent plus de fonds illimités. Et où le travail et l’entraide se révèleront être des valeurs indispensables pour leur survie.

Les téléspectateurs retrouveront Eugene Levy (American Pie) dans la peau du père de famille, Catherine O’Hara (la maman de Kevin dans Maman, j'ai raté l'avion !) en mère fantasque, Dan Levy, en garçon pansexuel, et Annie Murphy, une jeune mondaine nostalgique de ses «dates» avec Vin Diesel.