Vidéo : M. Pokora répond aux critiques d'Aya Nakamura dans TPMP

Très discret après le tacle d’Aya Nakamura suite à son sacre aux MTV Europe Music Awards, M. Pokora a profité de sa présence sur le plateau de TPMP pour répondre à la chanteuse.

Début novembre, l’interprète du tube Djadja avait ouvertement questionné la pertinence de la remise du prix à l’artiste en postant ce message sur son compte Twitter : «Il a gagné pour quels sons ? Rien contre lui mais il est pas dans le top 10». Avant de le supprimer dans les minutes qui ont suivi. Face aux nombreuses réactions que cela a suscité, Aya Nakamura était revenue sur l’incident dans le journal Le Parisien, expliquant qu’elle ne comptait pas s’excuser pour ses propos. «Je ne me disais pas : ‘Pourquoi il a gagné et pas moi ?’ J’ai juste posé une question en tant qu’auditrice et tout le monde a dit que je l’avais taclé», précisait la chanteuse.

M. Pokora ne s’était pas exprimé ouvertement sur cette polémique jusqu’alors. Et c’est hier, sur le plateau de TPMP, que le compagnon de Christina Millan a livré son point de vue sur le sujet. «Elle fait fausse route… Qu’elle mérite, il n’y a aucun problème, mais là où elle fait une erreur c’est quand elle parle de top 10. Le top 10 streaming, j’y suis pas. Par contre, le top 10 physique j’y suis. Le top 10 de remplissage de tournées, j’y suis depuis 17 ans ! En fait, il y a deux générations qui s’opposent : un public qui a commencé en 2003 et un public qui est là depuis 3 ans et qui est très stream», a-t-il expliqué très calmement.

Un public fidèle et engagé

Pour lui, la différence entre eux se situe au niveau des fans, beaucoup plus volatiles du côté d’Aya Nakamura. M. Pokora explique avoir un public fidèle et très engagé depuis le début de sa carrière, et que c’est grâce à lui qu’il a été en mesure de remporter le prix aux MTV Europe Music Awards.

«Le problème d’un public streaming, c’est que ce sont beaucoup de touristes, ils n’achètent pas forcément. C’est le buzz du moment, il y a beaucoup de gens qui l’écoutent, elle cartonne, c’est une certitude. Mais quand on vend 500.000 albums dont les trois quarts sont en streaming, on peut pas garantir que ce sont 400.000 super fidèles qui vont voter. Moi, quand j’ai 300.000, j’en ai 300.000 qui votent. C’est pas une question de qui cartonne le plus. C’est le public le plus motivé, le plus mobilisé, qui gagne», a-t-il ajouté.