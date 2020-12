John Harvatine et Tom Root, les créateurs de Robot Kitchen et Supermansion, ont concocté une nouvelle pépite à l’humour trash : Crossing Swords. La décapante série de Hulu débarque en clair sur Canal+ à partir du 21 décembre en semaine à 19H05, à raison de deux épisodes par jour et en intégralité sur myCANAL.

Dans le premier épisode, les téléspectateurs feront la connaissance de Patrick, un jeune paysan idéaliste qui rêve de devenir chevalier pour stopper tous les malfrats. Fondamentalement bon et loyal, il a honte de ses propres frères et sœurs tous devenus des criminels, après lui avoir fait endurer les pires sévices durant toute son enfance. N’écoutant que son courage et son envie de bien faire, Patrick fait la promesse solennelle à ses parents (qui en ont eux-mêmes fait le mouton noir de la famille) qu’il deviendra écuyer au château. Là-bas, il va réaliser que son royaume bien-aimé est en fait gangréné de toute part par la corruption et l’immoralité.

Si l’esthétique de Crossing Swords avec ses petits personnages en motion capture colorés rappelle les programmes pour enfants, la série est cependant réservée à un public adulte. Morts violentes (et même des petits chatons carbonisés), références au sexe (la reine et tous ses sujets sont très très portés sur la chose), et nudité sont récurrentes. Les personnages qui s’agitent tous frénétiquement ressemblent à des Duplo taillés dans le bois avec leur énorme tête ronde, leur corps en cube, mais leurs organes génitaux (contrairement aux bras) n’ont pas été oubliés… Les grossièretés fusent elles aussi pour le plus grand bonheur des fans de comédies déjantées telles que South Park.

L'ambiance médiévale et ses dragons raviront les fans de fantasy, mais Crossing Swords c’est surtout une avalanche de gags avec moult anachronismes et références à la culture pop - rappelons qu’on la doit aux créateurs de Robot Chicken, et que quiconque aime Robot Chicken aimera Crossing Swords.

Pour ne rien gâcher, le casting des voix est grandiose. Dans la version originale, on retrouve Nicolas Hoult (Skins), Tony Hale, Luke Evans, Seth Green, ou encore Yvette-Nicole Brown. Dans la version française, Baptiste Lecaplain prête sa voix au héros au grand cœur un peu candide Patrick, Antoine de Caunes au roi Merriman, et Camille Chamoux à la reine Tulipe très portée sur la chose.

La saison 1 se compose de 10 épisodes de 22 minutes. A noter qu’une nouvelle est actuellement en cours de production.

Bande-annonce :