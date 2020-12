Moonbase 8 : les pieds nickelés de l’espace débarquent sur Canal+

Fred Armisen, Tim Heidecker et John C. Reilly tentent de décrocher la lune dans Moonbase 8, comédie perchée diffusée en exclusivité sur CANAL+ à partir du 21 décembre, en semaine à 18h20, à raison d’un épisode par soirée.

Après les séries Space Force et Avenue 5, Moonbase 8 de Jonathan Krisel (Portlandia) prouve une nouvelle fois que la conquête de l'espace peut prêter à rire. Le trio Fred Armisen (Portlandia, Saturday Night Live), Tim Heidecker (Our Bodies, Tim And Eric Quiz Game) et John C. Reilly (Stan Et Ollie, Les Frères Sisters) - à la fois acteurs, scénaristes et producteurs de la série - y enfile la combinaison de cosmonaute pour six épisodes loufoques à l’humour absurde.

Le pitch : Dans le simulateur de base lunaire de la NASA planté au beau au milieu du désert de l’Arizona, trois astronautes aussi stupides que maladroits sont déterminés à décrocher leur place pour leur première mission lunaire… Enchaînement d’erreurs grossières et inaptitude manifeste à la cohabitation font partie des nombreuses raisons de ne jamais les y envoyer…

A noter que, proposée en exclusivité sur CANAL+ à partir du 21 décembre, en semaine à 18h20 à raison d’un épisode par soirée, Moonbase 8 sera également diffusée le dimanche soir à 23h45 à partir du 20 décembre (avec trois épisodes/soirée), et bien sûr disponible en intégralité sur myCANAL.