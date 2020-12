OVNI(S) : la série à ne pas manquer en janvier sur Canal+

Canal+ vient d’annoncer la diffusion de sa nouvelle Création Originale, OVNI(S), pour le mois de janvier. Une fiction ambitieuse mêlant humour et science-fiction.

Déclinée en 12 épisodes de 30 minutes, la série créée par Clémence Dargent et Martin Douaire transporte les téléspectateurs en 1978 à la rencontre de Didier Mathure, un brillant ingénieur spatial qui vient de voir sa carrière connaître un coup d’arrêt après l’explosion de sa fusée au décollage. Sa vie professionnelle vient de partir en cendres. Rien ne va bien non plus à la maison. Mais alors qu’il pense avoir touché le fond, Didier apprend sa mutation à la tête d’un bureau d’enquête spécialisé sur les ovnis, où le personnel à sa disposition semble venu, lui aussi, d’une autre planète.

La mission de Didier Mathure est claire : trouver des explications scientifiques aux phénomènes paranormaux qui défraient la chronique. Une tâche qui s’avère très difficile pour ce cartésien convaincu qui n’espère qu’une chose, se faire la malle le plus rapidement possible. Mais un événement extraordinaire va venir bousculer toutes ses certitudes, et lui ouvrir les portes d’un monde où plus rien ne paraît impossible.

OVNI(S) peut compter sur la présence d’acteurs de premiers plans au casting, notamment Melvil Poupaud dans le rôle principal, Géraldine Pailhas, Michel Vuillermoz, Daphné Patakia, Quentin Dolmaire, mais aussi Nicole Garcia (irrésistible dans le rôle d’un commandant de la Sûreté Militaire).

Mélanger l’humour, le paranormal, et la science, c’est le tour de force de cette comédie pilotée par les deux auteurs de talent que sont Clémence Dargent et Martin Douaire. Le duo a bien évidemment été influencé par des séries incontournables de la science-fiction, telle que The X-Files, mais ils n’ont pas eu à aller chercher bien loin pour baser leur récit sur des faits réels grâce à l'existence d’un service bien français, le GEPAN.

«Il suffit de se plonger dans notre histoire nationale pour découvrir que le sujet ovni y a trouvé une dimension réelle et bien plus importante que nous ne l’aurions imaginé. La France est en effet le seul pays au monde à avoir créé, à la fin des années 1970, un bureau officiel d’investigation sur les ovnis : le GEPAN», précisent-ils dans un communiqué.

C’est donc tout naturellement qui'ils se sont intéressés à cette institution unique en France. «Nous avons eu la chance de rencontrer d’anciens et d’actuels membres du GEPAN, ainsi que de nombreux témoins d’ovnis. Les uns comme les autres nous ont impressionnés par la sincérité et l’engagement de leur démarche : aller au bout d’un besoin de réponse. Quand bien même cette réponse n’est pas celle que l’on espérait», expliquent-ils.

«Si notre série s’appuie sur ce bureau qui a réellement existé et sur le contexte historique de l’époque, il n’en reste pas moins que les personnages et les événements qui s’y déroulent sont totalement fictifs. OVNI(s) est une comédie qui explore le folklore de la science-fiction et du paranormal pour le faire résonner avec les trajectoires humaines de nos personnages, décalés mais toujours sincères, aux prises avec leurs doutes, leurs espoirs et leurs rêves», poursuivent Clémence Dargent et Martin Douaire.