10 séries animées pour adultes à voir sur MyCanal

Qui a dit que les dessins animés étaient faits pour les gamins ? Les geeks le savent bien, l'animation destinée à un public adulte est un terrain de jeu grisant avec ses super-héros pas si super et ses loosers flamboyants, mais aussi des graphismes originaux qui accrochent la rétine, des références à la culture pop qui excitent les cinéphiles, et une liberté de ton rafraîchissante dans un petit écran aujourd'hui encore très aseptisé. Voici une sélection de 10 excellentes séries animées à ne pas manquer parmi les nombreuses à voir sur MyCanal.

Rick & Morty

Le blockbuster d'Adult Swim est La série comique la plus regardée de la télé américaine par les «millennials». Imaginée par Justin Roiland et Dan Harmon (Community) comme «une série dégoûtante», elle est centrée sur Rick, un scientifique alcoolique et mégalo, et son petit-fils Morty, un ado naïf, qui voyagent à travers différentes planètes et dimensions grâce à une voiture volante. Souvent décrite comme un croisement entre «South Park» et «Futurama», Rick et Morty a développé un univers de SF foisonnant, et les fans se délectent de son humour noir et trash. Les quatre premières saisons de Rick et Morty sont disponibles sur MyCanal.

Final Space

Un astronaute du nom de Gary et son ami Mooncake, un extraterrestre capable de détruire des planètes, s’allient pour sauver et protéger l’univers des terribles machinations de Lord Commander… Dans la VF, c’est le comédien Baptiste Lecaplain qui double le héros, Gary. Les deux premières saisons de la série d'Adult Swim sont disponibles sur Mycanal.

Primal

Cette série animée préhistorique est « pleine de rage, pour adultes, mais avec un contenu presque philosophique », comme la décrit lui-même son créateur Genndy Tartakovsky (Samouraï Jack) dans une interview pour Allociné. Elle se déroule au temps de la préhistoire et suit un chasseur qui, après la mort de sa femme et de ses deux enfants, se retrouve à former un duo improbable avec une tyrannosaure. Particularité : Primal plonge dans un monde primitif, brut et sans dialogue. « Même s’il y a des moments gores, j’ai voulu apporter à Primal une touche de poésie et d’émotion. De ce fait, la qualité des dessins, des expressions de chaque personnage, des décors doit atteindre des sommets de perfection pour donner vraiment l’impression d’un monde authentique et quasi-vivant. Par moment, on dirait presque du Moebius ! », explique le créateur, ajoutant que « tout ceci, j’ai pu le faire grâce au studio d’animation français La Cachette, basé à Paris». La saison 1 de Primal, diffusée en US+24 sur Adult Swim, est disponible sur MyCanal.

Robot Chicken

Créée par Seth Green (Buffy contre les vampires), Robot Chicken est une série sous forme de sketches parodiques tournés en stop motion, elle est même LA référence en la matière. Toutes les stars ou presque y ont déjà prêté leur voix. «Au début des années 2000, ce n’étaient que les souvenirs d’une culture pop, la mienne et celles d’un ou deux autres partenaires. J’étais totalement fou de séries comme Monty Python’s Flying Circus et Laugh-in », expliquait cet été à Allociné Seth Green. Maintenant, nous avons des scénaristes beaucoup plus jeunes que nous et nous tentons d’écouter les références ‘pop’ qui les inspirent : forcément, nous n’avons pas les mêmes sources d’inspiration et c’est ce qui permet au show de rester frais et dans l’air du temps». Les neuf premières saisons ainsi que la saison 10 de Robot Chicken diffusée en US+24 sur Adult Swim sont disponibles sur MyCanal.

Mr Pickles

Le meilleur ami du petit Tommy Goodman, un garçon benêt qui se déplace grâce à un appareillage aux jambes, est M. Pickles, un adorable chien qui se trouve être… possédé par le diable. Le canidé désosse tout ce qui bouge et enterre les morceaux de cadavres dans le jardin, mais cela Tommy ne le voit pas… On ne peut plus hardcore que ce programme… La saison 3 inédite de Mr. Pickles est diffusée en US+24 sur Adult Swim et la série dispo sur MyCanal.

Les Kassos

Les personnages de dessins animés, mangas, films, émissions de télé et jeux vidéo viennent parler de leurs problèmes dans le bureau d’une assistante sociale dans cette série française branchée sur 10000 volts, créée en 2013 par Balak, Alexis Beaumont, Rémi Godin et Julien Daubas, à voir ici.

Moot Moot

Série hilarante et complètement barrée créée par Éric Judor et Ramzy Bedia en 2007, Moot Moot met en scène les mésaventures d’une famille de moutons, dans la ville de Mootown. Le père, Bernard, est directeur d'une usine de production de gazon, et la mère, Berthe, est un tyran domestique, fan de Karl LagerMoot. Ils ont deux enfants : Zinédina et Michel. Le casting voix compte celles des deux créateurs, mais aussi notamment celles d’Audrey Vernon, Fred Testot, Omar Sy, Booba, Diam’s, Julie Ferrier, George Eddy, Elie Semoun, ou encore Michael Youn.







Archer

Le «Oss 117» de l'animation. Archer suit le quotidien d’agents secrets qui mènent des enquêtes internationales. Le ton est irrévérencieux à souhait et l'humour noir permanent dans ce pastiche de films d'espionnage où les héros sont aussi sexistes que pathétiques. Diffusées sur Adult Swim, les cinq permières saisons sont disponibles sur MyCanal.

Close Enough

Créée en 2020 par J.G. Quintel (Regular Show), cette série HBO tourne autour d'un couple de trentenaires, parents d'une fillette de cinq ans, qui habitent avec leurs amis divorcés dans un duplex de Los Angeles. «Elle est relativement inspirée par ma vie, lors de mon passage à l’âge vraiment adulte, c’est à dire lorsqu’on passe de la décennie de nos 20 ans à celle de nos 30 ans. Je crois que tout bascule à ce moment-là, pour le meilleur et pour le pire !, a déclaré pour Allociné J.G. Quintel, qui prête sa voix à l'un des personnages principaux. Ce qui est amusant, c’est de voir le contraste entre cette famille qui a une petite fille et leurs colocataires qui sont un couple sans soucis et sans famille. Comment l’un doit faire face à pas mal de responsabilités, et comment l’autre vit dans l’insouciance la plus complète». Close Enough est à découvrir ici.

CROSSING SWORDS

John Harvatine et Tom Root, les créateurs de Robot Kitchen et Supermansion, ont concocté une nouvelle pépite à l’humour trash : Crossing Swords. La décapante série de Hulu débarque en clair sur Canal+ à partir du 21 décembre en semaine à 19H05, à raison de deux épisodes par jour et en intégralité sur myCanal. Si l’esthétique de Crossing Swords avec ses petits personnages en motion capture colorés rappelle les programmes pour enfants, il faudra cependant à tout prix les en tenir éloignés. Morts violentes (et même des petits chatons carbonisés) et références au sexe (la reine et tous ses sujets sont très très portés sur la chose) y sont récurrentes. Les grossièretés fusent elles aussi pour le plus grand bonheur des fans de comédies déjantées telles que South Park.