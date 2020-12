Engrenages : Canal+ surprend les fans et annonce une suite à la saison 8

Série phare de Canal+ dont la huitième saison, qui devait être la dernière, a été diffusée en septembre, Engrenages pourrait finalement avoir une saison 9.

« Peut-être, peut-être… », a annoncé ce mercredi 9 décembre Gérald-Brice Viret, au micro d’Europe 1. « On travaille sur une suite avec les équipes d’Arielle Saracco (directrice de la Création originale) et Fabrice de La Patellière (directeur de la fiction) », a ensuite confié le directeur général des antennes et des programmes du groupe Canal+, «ça sera une petite surprise de 2021, alors que la saison 8 devait être la dernière saison, et qu’elle a cartonné auprès de nos abonnés». Ces derniers, qui ont en effet eu le cœur lourd à l'issue de la « dernière » saison, devraient être heureux d’apprendre la nouvelle.

Lancée en 2005, la série policière française s’est imposée au fil des années comme une référence, aussi bien dans l’Hexagone qu’à travers le monde, avec notamment l’International Emmy Awards de la meilleure série dramatique reçu en 2015. Un succès qu’elle doit à une exigence d’écriture et de mise en scène sans faille, mais aussi à des personnages attachants, à l’instar de la capitaine Berthaud (Caroline Proust), son fidèle équipier le lieutenant Escoffier (Thierry Godard), ou encore l’avocate Joséphine Karlsson, interprétée par Audrey Fleurot. En attendant la suite, l’intégralité d'Engrenages est à (re)voir sur MyCanal.