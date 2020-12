Loki, WandaVision, Falcon et le Soldat de l'Hiver : découvrez les bandes annonces des nouvelles séries Marvel

WandaVision, Loki et Falcon, et le Soldat de l’Hiver sont les trois nouvelles séries Marvel qui feront très prochainement leur apparition sur Disney+. Et la plate-forme de streaming vient de publier une bande annonce pour chacune d’elles.

Wanda Vision

Il s’agit de la deuxième bande annonce pour la série avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany, qui y reprennent leurs rôles respectifs de Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, et de Vision. Deux super-héros qu’ils ont déjà incarnés dans la saga Avengers. Mais lors de leur dernière apparition dans Avengers : Endgame, Vision venait de rendre son dernier souffle. Dans la série, le couple semble évoluer dans une réalité alternative, potentiellement créée par les pouvoirs de Wanda.

Selon Paul Bettany, la série promet de proposer un récit palpitant, où tous les événements les plus «dingues auront un sens particulier», expliquait récemment l’acteur au site américain Collider. La série débutera le 15 janvier prochain sur Disney+.

Loki

Cela fait des années que les fans d’Avengers attendent de savoir ce qui a pu advenir de Loki, incarné par Tom Hiddleston, après qu’il ait réussi à prendre la fuite en utilisant le Tesseract dans une réalité alternative. Et c’est justement cette histoire que compte raconter la série pilotée par Michael Wardon – un des producteurs de Rick & Morty – dans laquelle le personnage sera apparemment en mesure de se déplacer à différents moments de l’histoire de l’humanité.

Dans la bande annonce, le mystérieux acronyme TVA apparaît à l’écran, sans que l’on sache ce que cela signifie. On reconnaît également Owen Wilson accompagnant un Loki retenu prisonnier pour un interrogatoire. Très peu d’informations ont été dévoilées sur le synopsis pour le moment. Mais ces premières images de la série sont encourageantes.

Falcon et le Soldat de l’Hiver

Une buddy-série se prépare avec Falcon et le Soldat de l’Hiver, avec Anthony Mackie et Sebastian Stan dans leurs rôles principaux. Emily Van Camp reprendra son personnage de Sharon Carter, alias Agent 13, tandis que Daniel Brühl prêtera à nouveau ses traits au vilain Baron Zemo.

A l’instar de Loki, difficile de savoir exactement de quoi parlera la série. Dans la bande annonce, on entend toutefois Falcon parler du bouclier de Captain America, et de son héritage compliqué. Il évoque également l’état du monde, qui est sans dessus-dessous, ce à quoi le Soldat de l’Hiver répond : «Les gens ont besoin de se rallier à une cause. Ils ont besoin d’un symbole».