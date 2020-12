Obi-Wan Kenobi : Hayden Christensen reprendra son rôle de Dark Vador dans la série

C’est un coup de tonnerre dans l’univers Star Wars. La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a confirmé le retour de Hayden Christensen dans le rôle de Dark Vador pour la série «Obi-Wan Kenobi».

Le comédien retrouvera Ewan McGregor sur le tournage de la série consacrée au célèbre Jedi. Lucasfilms a également précisé que l’histoire reprendra 10 ans après la conclusion du film La Revanche des Sith, qui se termine avec la transformation définitive d’Anakin Skywalker en Dark Vador. Il n’a pas été précisé par contre si Hayden Christensen apparaîtra, ou non, à l’écran sans le masque du seigneur Sith (à l’instar de Pedro Pascal dans The Mandalorian).

Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk

— Star Wars (@starwars) December 10, 2020