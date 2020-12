15 couples de stars qui se sont formés en 2020

Le climat morose n’a pas empêché ces stars de tomber amoureuses en 2020.

Lady Gaga et Michael Polansky

La star de la pop et le businessman ont officialisé leur relation lors d’un événement organisé en marge du SuperBowl, en février dernier.

Aww! Lady Gaga is so in love with boyfriend Michael Polansky! https://t.co/y9ZWWX02RG — JustJared.com (@JustJared) April 18, 2020

Laeticia Hallyday et Jalil Lespert

La veuve de Johnny Hallyday a eu un coup de foudre pour l’acteur et réalisateur.

Jalil Lespert : qui est le nouveau compagnon de Laeticia Hallyday ?https://t.co/KMKHXZdr1q — CNEWS (@CNEWS) November 4, 2020

Ben Affleck et Ana de Armas

Après leur rencontre lors du tournage du film Deep Water, ils ne se sont plus quittés.

Ben Affleck and Ana de Armas in Love is in the air (2020). pic.twitter.com/dqOSb0wfyP — ʙᴇꜱᴛ ᴏꜰ ʙᴇɴ ᴀꜰꜰʟᴇᴄᴋ (@BestAffleck) March 24, 2020

Katie Holmes et Emilio Vitolo Jr

L’actrice, qui a connu l’amour dans les bras de Tom Cruise puis de Jamie Foxx, a craqué pour le célèbre chef cuisinier.

Exclusive: Jamie Foxx is glad that his ex-girlfriend Katie Holmes has found love with new boyfriend Emilio Vitolo Jr. https://t.co/1d1AvxjBQy — Us Weekly (@usweekly) October 15, 2020

Amber Heard et Bianca Butti

Alors que son divorce avec Johnny Depp fait encore grand bruit, Amber Heard a retrouvé l’amour dans les bras de la photographe.

Amber Heard's new love interest Bianca Butti: A cinematographer now fighting a second breast cancer diagnosis https://t.co/wjhRbNtzS3 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 14, 2020

Ariana Grande et Dalton Gomez

En couple depuis janvier, les deux tourtereaux ont passé le confinement ensemble dans la nouvelle propriété californienne de la chanteuse. Les fans d’Ariana Grande ont pu apercevoir son amour d’agent immobilier dans le clip de son duo avec Justin Bieber, Stuck with you.

Ariana Grande Is "Madly in Love" With Dalton Gomez 7 Months Into Their Relationship https://t.co/w6M0aDWLwb — E! News (@enews) October 30, 2020

Kendall Jenner et Devin Booker

Le basketteur et la sœur de Kim Kardashian sont inséparables depuis plusieurs mois. US Weekly croit cependant savoir qu’«ils couchent ensemble mais ce n’est pas sérieux». Les deux intéressés n’ont pas commenté.

Megan Fox et Machine Gun Kelly

Tout juste séparée de Brian Austin Green après 10 ans de mariage, Megan Fox a eu le coup de foudre pour Machine Gun Kelly sur le tournage du film Midnight in the Switchgrass. Leur relation officialisée sur les réseaux sociaux, on a pu aussi les voir ensemble dans le clip de Bloody Valentine.

Machine Gun Kelly Says He Didn't Think Love "Could Ever Exist" Until He Met Megan Fox https://t.co/SqcEjCOOPG — E! News (@enews) September 23, 2020

Liam Hemsworth et Gabriella Brooks

La page Miley Cyrus définitivement tournée, l’acteur file le parfait amour avec la mannequin. Cette dernière a même déjà été présentée à la famille puisqu’elle est apparue à ses côtés à la fête d’anniversaire du frangin Luke.

Zac Efron et Vanessa Valladares

Malgré les récentes rumeurs de rupture, la star d’High School Musical n’aurait toujours d’yeux que pour la jeune serveuse qu’il a rencontrée dans un café en Australie.

“He’s in love with this girl.” Zac Efron and Vanessa Valladares are the real deal — just ask his pal Australian radio host Kyle Sandilands. He opened about about his friend’s relationship and he thinks they’re going the distance!



(: Getty/Instagram) pic.twitter.com/ykqkUoUudw — Nicki Swift (@NickiSwiftCeleb) October 30, 2020

Camila Mendes et Grayson Vaughan

Séparée de Charles Melton en 2019, l’actrice de Riverdale s’est éprise du mannequin et photographe.

It's official, Camila Mendes and her boyfriend, Grayson Vaughan, just made their love Instagram official! In case you missed it, check out our complete guide to their adorable relationship. --> https://t.co/NcLEhsHmgn pic.twitter.com/965bZhX6CJ — J-14 Magazine (@J14Magazine) September 3, 2020

Ashley Benson et G-Eazy

Après s’être séparée de Cara Delevingne, l’actrice et mannequin s’est affichée au côté du rappeur.

Weeks after her split from Cara Delevingne, Ashley Benson and G-Eazy spent some quality time together in Malibu. More on the status of their relationship: https://t.co/anh8GOzXjC pic.twitter.com/CgoWTq0v3M — E! News (@enews) May 26, 2020

Timothée Chalamet et Eiza Gonzalez

Sa romance avec Lily-Rose Depp terminée, l’acteur a retrouvé l’amour auprès de l’actrice mexicaine connue pour ses rôles dans Bloodshot, Fast & Furious et Baby Driver. Cependant selon E !News, leur romance ne serait déjà plus d’actualité.

¡Qué beso! Captan a Eiza González en pleno romance con Timothée Chalamet ... ¡The Love Is In The Air! (+FOTOS) https://t.co/vaNXWwmwwR pic.twitter.com/wkbmSVTCnb — Laura G (@LAURAGII) June 24, 2020

Demi Lovato et Max Ehrich

Amours éphémères aussi pour la chanteuse et l’acteur qui, après s’être fiancés en septembre dernier après seulement quatre mois de relation, ont décidé de voguer chacun de leur côté.

Demi Lovato Is "Truly in Love" With Max Ehrich Despite Her Inner Circle's Hesitations https://t.co/3s0ssP1EsJ — E! News (@enews) September 17, 2020

Elodie Frégé et Grégory Fitoussi

Elodie Frégé et Grégory Fitoussi se sont rencontré en 2015, sur le tournage du téléfilm La Main du Mal. En contact depuis, leur amitié aurait évolué vers des sentiments d’une autre nature. La chanteuse a partagé une séquence en musique qui les montre en parfaite osmose.