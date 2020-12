«Les Enfoirés» 2021 : pour les besoins de la prochaine édition, les participants seront «confinés»

Alors que l’organisation a récemment annoncé le lancement officielle de la saison 2021, baptisée «2021, Les Enfoirés à côté de vous», la pandémie de Covid-19 impose à l’événement de mettre en place des mesures sanitaires drastiques.

«Compte tenu des dernières annonces gouvernementales et d'un contexte sanitaire incertain, les Restos du Coeur sont au regret de vous annoncer que les concerts des Enfoirés 2021 se joueront sans public», ont fait savoir les organisateurs. «Le concert sera tout de même enregistré en janvier à Lyon et sera, comme chaque année, retransmis à la télévision vers le mois de mars. Il sera également disponible en double DVD et double CD», ont-ils expliqué, ajoutant : « Plus que jamais, les Restos du Coeur ont besoin de votre soutien ».

Invitée sur RTL ce lundi 14 décembre, Michèle Laroque a réagi et donné des précisions quant au protocole qui sera mis en place. «Ce qui me déçoit, c'est qu'on n'aura pas l'argent des places de concert, parce que ça compte beaucoup quand même pour les repas qu'on rapporte», a-t-elle déclaré au micro de Jade et Eric Dussart. «On va tous se faire tester, on va être confinés ensemble, on n'aura pas le droit de faire une course ou quoi que ce soit. (...) On ne va être qu'entre nous pour ne courir aucun risque et on va y arriver comme ça. C'est très important qu'on le fasse», a ajouté la comédienne, précisant que toutes les personnalités qui participeront au show devront notamment se rendre sur place à bord de bus spécialement affrétés.

" On va être testés et confinés ensemble " Un protocole sanitaire très strict pour le prochain show des @enfoires . Michèle Laroque dans @OnRefaitLaTele sur @RTLFrance pic.twitter.com/XIcnjevvA5 — Eric Dussart (@E_Dussart) December 12, 2020

Cette année, c’est Slimane qui composera la chanson des Enfoirés. Le titre s’appelle « Maintenant ». « Je suis de ceux qui chantaient dans le car du centre social 'aujourd’hui on a plus le droit ...'. Aujourd’hui j’ai le grand honneur d’avoir écrit et composé la chanson MAINTENANT avec mes frères de coeur @yaacovsalah et @meir.salah. Les @restos.du.coeur ont plus que jamais besoin de nous ! Restons unis et solidaire », a écrit l'artiste sur Instagram. Un appel important à l’heure où la crise sanitaire engendre une augmentation du nombre des bénéficiaires des Restos du Cœur.