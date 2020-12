30 couples de stars qui ont eu un bébé en 2020

Katy Perry, Justin Timberlake, Sophie Turner ou encore Ed Sheeran… Les stars ont été nombreuses à agrandir leur famille en cette année 2020 si particulière, qui a contraint les nouveaux parents à jongler entre biberons, couches et masques de protection respiratoire.

Ed Sheeran et Cherry Seaborn

Le chanteur et son amour de longue date ont annoncé être devenus les parents d’une petite fille dans un message posté le 1er septembre sur Instagram. Elle se prénomme Lyra Antarctica Seaborn Sheeran.

Katy Perry et Orlando Bloom

La chanteuse d’I kissed a girl, et son fiancé ont accueilli leur premier enfant ensemble, une petite fille. L’acteur était par ailleurs déjà le père de Flynn, 9 ans, qu’il a eu avec son ex-épouse Miranda Kerr.

Félicitation à Katy Perry et Orlando Bloom qui sont venus parents de leur premier enfant. pic.twitter.com/B25rDHql0u — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) August 27, 2020

Robin Thicke et April Love Geary

Le chanteur de Blurred Lines et sa compagne mannequin ont accueilli un petit garçon le 11 décembre. Luca Patrick rejoint une grande fratrie puisqu’il a déjà deux sœurs, Mia love, 2 ans et Lola Alain, 21 mois, ainsi qu’un frère, Julian Fuego, 10 ans, que le chanteur avait eu au cours de son union avec son ex-épouse Paula Patton.

Robin Thicke and longtime love April Love Geary just welcomed their third child together - see the baby's first photo and find out his name! https://t.co/zn3NshdpKP — JustJared.com (@JustJared) December 12, 2020

Nicki Minaj et Kenneth Petty

La chanteuse de 37 ans a donné naissance à son premier enfant le 30 septembre, un an tout juste après son mariage, lors duquel elle avait annoncé à ses fans son retrait pour un moment de la scène, pour se concentrer sur sa vie personnelle.

Popular celebrity star Nicki Minaj's baby is born!



The baby of US rapper Nicki Minaj was born.



Rapper Minaj and his wife Kenneth Zoo Petty's first child was born on September 30. The couple has not revealed the baby's name yet. #Nicki Minaj #news #magazine https://t.co/hrjWC4fIbU pic.twitter.com/79kgHcUJXf — MulierLife (@LifeMulier) October 2, 2020

Donald Glover et michelle white

Le créateur d’Atlanta est devenu le papa d’un petit Donald en pleine pandémie de Covid-19 et en pleine polémique George Floyd, a-t-il expliqué, précisant que le prénom avait été choisi en hommage à son père, Donald Glover Sr, décédé en 2008. Donald a déjà deux grands frères.

Donald Glover and his girlfriend just welcomed baby No. 2 https://t.co/10ROnQLJJG pic.twitter.com/7JOlWkS3JO — Complex Music (@ComplexMusic) January 5, 2018

Usher et Jenn Goicoechea

Le rappeur et sa partenaire de longue date ont accueilli leur premier enfant ensemble le 24 septembre. « Nous nous sentons bénis et pleins d'amour avec l'arrivée de notre belle petite fille, Sovereign Bo Raymond, a-t-il déclaré sur Instagram, en légende d'une photo de la main de son nouveau-né saisissant l'un de ses doigts. Baby Sovereign rejoint deux grands frères, Usher ayant déjà eu deux fils maintenant âgés d’une dizaine d’années, avec sa précédente compagne.

Congratulations to @Usher and Jenn Goicoechea on the arrival of their baby girl! https://t.co/RE9aLVxKc6 — iHeartRadio (@iHeartRadio) September 30, 2020

Kevin Hart et Eniko Hart

Le comédien et son épouse ont accueilli leur second enfant ensemble, une petite fille prénommée Kaori Mai Hart. Kevin Hart était déjà le papa de deux garçons, Kenzo Kash, 2 ans, et Hendrix, 12 ans ainsi que d’une fille, Heaven, 15 ans.

Justin Timberlake et Jessica Biel

Le chanteur de 38 ans et l’actrice de 39 ans ont célébré l’arrivée de leur second enfant après Randall, 5 ans. Ce n’est toutefois pas eux qui ont directement partagé la nouvelle, mais un de leur proche qui a confié qu’ils étaient très heureux.

A report claims that Justin Timberlake and Jessica Biel have welcomed baby number 2! We're discussing the rumor and revisiting our latest interviews with Justin and Jessica tonight on ET. https://t.co/x6DRtvi9sL pic.twitter.com/pdBAELdFNP — Entertainment Tonight (@etnow) July 20, 2020

Melissa Benoist et Chris Wood

La star de Supergirl et son mari sont devenus parents d’un petit Huxley Robert Wood.

Melissa Benoist Gives Birth, Welcomes First Baby With Chris Wood https://t.co/wx8IN0Zn4g — E! News (@enews) September 25, 2020

Joaquin Phoenix et Rooney Mara

Les deux stars, qui s’étaient rencontrées pour la première en 2013 sur le tournage du film Her, ont décidé de prénommer River leur premier enfant, en hommage au frère de l'acteur décédé en 1993.

Joaquin Phoenix and Rooney Mara have welcomed a healthy Baby Boy.



They have named him, River pic.twitter.com/Ji1kJli0g0 — Joaquin Phoenix Updates (@jphoenixupdates) September 27, 2020

Gigi Hadid et Zayn Malick

La mannequin et le chanteur sont désormais les heureux parents d’une petite fille.

It’s official! Zayn Malik and Gigi Hadid’s baby girl has been born.





Congratulations to the beautiful couple. They deserve nothing but happiness. pic.twitter.com/weZenbRL7q — Affinity Magazine (@TheAffinityMag) September 24, 2020

Penn Badgley et Domino Kirke

Mariés en 2017, l’acteur des séries Gossip Girl et You et la chanteuse ont eu un petit garçon.

Proud Papa! Penn Badgley Smiles with His Baby Son in Sweet Photo Shared by Wife Domino Kirke https://t.co/X0dCBuz0ZY — People (@people) October 6, 2020

Jude Law et Phillipa Coan

Cette année 2020 aura vu la naissance de leur premier bébé ensemble. Le 6è pour Jude Law qui avait déjà trois filles et deux fils, fruits de précédentes amours.

Jude Law Welcomes Baby No. 6, Confirms Wife Phillipa Coan Gave Birth https://t.co/SaO2Qwf2GM — E! News (@enews) September 15, 2020

Leighton Meester et Adrian Brody

Le second enfant de l’actrice de Gossip Girl et de l’acteur de Newport Beach, mariés en 2014, est né cette année.

Alec Baldwin et Hilaria Baldwin

L’acteur et la pro du fitness ont accueilli leur cinquième enfant ensemble. Il s’agit en fait du sixième pour Alec Baldwin qui avait déjà eu une fille, Ireland, il y a 24 ans avec Kim Basinger.

After five kids with HIlaria Baldwin, Alec Baldwin says he's done with having babieshttps://t.co/kfNfgwch1G — JustJared.com (@JustJared) September 23, 2020

Rupert Grint et georgia groome

L’interprète de Ron dans Harry Potter et sa compagne ont célébré l’arrivée de leur premier enfant, une petite fille.

Louane et florian rossi

La chanteuse de 23 ans et son petit-ami le musicien Florian Rossi ont accueilli leur premier enfant, une petite Esmée.

M Pokora et Christina Milian

L’année 2020 a été chargée pour le chanteur français qui a célébré la naissance de son premier enfant, Isaiah, avant d’annoncer en fin d'année qu’un nouveau bébé allait bientôt arriver. Lui et la chanteuse américaine seront donc bientôt à la tête d’une petite troupe de trois enfants, Christina Milian ayant eu une fille, Violet, 10 ans, avec le rappeur The-Dream. «Toi et moi + 3 Isaiah est déjà un grand frère protecteur...», a tendrement écrit l'interprète de «Pyramide» sur son compte Instagram.

Lea Michele et Zandy Reich

L’actrice de Glee et son compagnon, son ami d'enfance et directeur d'une marque de vêtements qu'elle a épousé en 2019, ont eu un petit garçon, leur premier enfant, le 20 août.

Lea Michele pushes baby son Ever in stroller as she enjoys casual stroll with husband Zandy Reich https://t.co/V4ZVugtAKp — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 7, 2020

Chris Pratt et Katherine Schwarzenegger

Après une petite fille avec son ex Anna Faris il y a 7 ans, Chris Pratt est désormais aussi le papa d’une autre petite fille, son premier enfant avec la fille aînée d’Arnold Shwarzenegger.

Chris Pratt Shares Photo of Katherine Schwarzenegger With Baby Lyla on Her 31st Birthday https://t.co/3k7Ln4jQE1 — E! News (@enews) December 13, 2020

Chris Sullivan et Rachel Sullivan

L’acteur de This is us est devenu papa le 28 juillet dernier, date de naissance de Bear Maxwell.

Congrats to 'This Is Us' star Chris Sullivan and his wife Rachel on their big baby news! https://t.co/qyfrBJp7hF pic.twitter.com/sl0UqorTff — HollywoodLife (@HollywoodLife) January 26, 2020

Sophie Turner et Joe Jonas

L’actrice de Game of Thrones a le 22 juillet donné naissance à leur premier bébé, une petite fille qu’ils ont prénommée Willa.

Matthew Bellamy et Elle Evans

Le leader de Muse et la mannequin ont pouponné Lovella Dawn Bellamy, née le 7 juillet. S’il s’agit d’un premier enfant pour le couple, le rocker était déjà le père de Bingham Hawn, qu’il a eu avec son ancienne fiancée l’actrice Kate Hudson.

Iggy Azalea

« J’ai un fils », a annoncé par surprise la chanteuse le 10 juin. « Je l’aime au-delà des mots », a-t-elle ajouté, précisant élever seule le petit Onyx.

| Iggy Azalea shares some cute photos of her baby Onyx pic.twitter.com/xDTpBokOdK — Iggy Azalea Charts (@IggyCharting) October 25, 2020

Elon Musk et Grimes

Les deux excentriques parents ont fait dans l'original... X Æ A-12 Musk, c’est le nom que la chanteuse et le patron de Space X et Tesla ont donné à leur fils né le 4 mai. La jeune maman de 32 ans avait expliqué la signification de ce prénom «X, la variable inconnue, Æ, mon orthographe elfique d'Ai (amour et/ou intelligence artificielle), A-12 = précurseur du SR-71 (notre avion préféré). Pas d'armes, pas de défenses, juste de la vitesse. Génial au combat, mais non violent». Quant au chiffre 12, il symbolise le signe astrologique chinois du rat, dont 2020 est l'année. Il s'agit du premier bébé pour la musicienne, du 6è pour l'homme d'affaires.

Elon Musk and Grimes will practice gender-neutral parenting with their baby. Here's what that means. https://t.co/FvwO8lsRrY via @thisisinsider — (@Battlefieldsla1) December 14, 2020

Chloë Sevigny et Sinisa Mackovic

En couple depuis un an avec Sinisa Mackovic, le directeur de la galerie d’art Karma, l'actrice de 42 ans a accouché de son premier enfant le 2 avril. «Quand j'ai découvert que j'allais avoir un garçon, mon sang n'a fait qu'un tour, car je suis tellement girly», avait-elle déclaré au magazine américain avant d'ajouter être quand même « enchantée et excitée d'accueillir un petit garçon.».

Chloë Sevigny gives birth to first baby with boyfriend Sinisa Mackovic https://t.co/chU1hIO6S5 pic.twitter.com/dTCffZBhR7 — Page Six (@PageSix) May 4, 2020

Richard Gere et Alejandra Gere

Second bébé pour les Gere, qui avaient accueilli un petit Alexander il y a seulement 14 mois. L’acteur avait par ailleurs déjà eu un garçon, Homer, 20 ans, avec Carey Lowell. De son côté, Alejandra Silva était déjà la maman d'un petit Albert né en 2010 d’une précédente relation.

Richard Gere, 70, welcomes baby no. 2 with wife Alejandra Silva https://t.co/Je5KDCx84w #SmartNews — Wackymoe (@wackymoe) April 27, 2020

Quentin Tarantino et Daniella Tarantino

Le réalisateur de Pulp fiction et son épouse ont accueilli leur premier enfant ensemble le 22 février. Il s’agit d’un garçon.

Quentin Tarantino becomes father for first time as wife Daniella gives birth to baby boyhttps://t.co/WqtPs0193C — Daily Star (@dailystar) February 24, 2020

Robbie Williams et Ayda Field Williams

Le couple a accueilli son quatrième enfant, conçu par l'intermédiaire d'une mère porteuse. Il s’agit d’un garçon prénommé Beau Benedict Enthoven Williams, ont-ils annoncé dans un message surprise posté le jour de la Saint-Valentin.

Robbie Williams and Ayda Field detail their kids' lockdown routine – including baby Beau's https://t.co/IkUcqqqQLL — HELLO! (@hellomag) June 13, 2020

Enrique Iglesias et Anna Kournikova

Le couple a désormais trois enfants. «Mon soleil», a légendé l’heureux papa en postant une photo du nouveau venu. La joueuse de tennis et le chanteur avaient déjà des jumeaux, Lucy et Nicholas, nés il y a deux ans.