Inès Reg : l’humoriste dévoile une spectaculaire perte de poids

Inès Reg affiche une silhouette amincie sur une impressionnante photo publiée sur les réseaux sociaux.

L’humoriste, qui a fait le buzz en 2019 avec une vidéo réclamant à son petit-ami Kevin de lui mettre des « paillettes dans sa vie », suit depuis plusieurs mois un régime. Fière de sa transformation physique, elle a publié un cliché avant/après sur Instagram.

La jeune femme de 28 ans confie être passée de 76 à 61 kg entre juin et novembre 2020. Pour cela, elle s’est imposée une toute nouvelle hygiène de vie, explique-t-elle, avec des séances de sport et la méthode Abura qui mêle plusieurs techniques et invite à faire des repas équilibrés.

« J’ai changé de corps et je me sens vraiment mieux. Mais c’est au-delà même de l’apparence. Je ne suis plus essoufflée, fatiguée pour un rien. Et surtout, je ne suis plus en train de chercher mille techniques pour me sentir à l’aise dans mes vêtements », a confié Inès Reg avant d’ajouter : «Je partage avec vous parce que ça m'a changé la vie donc si ça peut changer la vôtre aussi, si vous en avez besoin. Je tenais à vous préciser que c'est juste un partage d'expérience avec vous, que je n'ai aucun partenariat, ni sponsorisé, aucune histoire d'histoire ou d'argent. Mais j'ai mieux, j'ai changé de corps et je me sens vraiment mieux».