«Irma Vep» : le film d'Olivier Assayas adapté en série

Le film «Irma Vep», réalisé par Olivier Assayas en 1996, va être adapté en série limitée par la chaîne américaine HBO. La comédienne Alicia Vikander interprètera le rôle principal.

Le réalisateur sera présent à la production exécutive, aux côtés du créateur d’Euphoria, Sam Levinson, de l’actrice, et de la société A24, annonce le site The Hollywood Reporter.

Alicia Wikander prêtera ses traits aux personnages de Mira, une star du cinéma américain qui traverse une période de doute concernant sa carrière, et qui vient de se séparer de son compagnon. Elle se rend en France pour y jouer le rôle d’Irma Vep dans le remake d’un classique du cinéma français datant de 1915, Les Vampires. Au fur et à mesure du tournage, la frontière entre la réalité et celle de son personnage devient de plus en plus floue.

«Je suis une grande fan du travail d’Olivier Assayas depuis des années. Je suis impatiente de travailler avec lui, et de faire partie de cette extension de l’univers de ce classique du cinéma, Irma Vep», explique Alicia Vikander dans un communiqué.

«Je suis extrêmement reconnaissant envers Alicia, A24 et HBO de me donner l’opportunité d’explorer et de poursuivre l’histoire d’Irma Vep dans une série. C’est une comédie qui tentera de capturer l’esprit du temps de la même manière que le film a pu le faire, dans un monde complétement différent, qui semble être à des années lumières aujourd’hui», précise Olivier Assayas.