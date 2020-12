Sex, Death & stone, un documentaire vénéneux sur les coulisses de Basic Instinct

Presque trente ans plus tard, le film Basic Instinct fascine toujours. Un documentaire passionnant est disponible à partir d'aujourd'hui sur TCM Cinémas, à voir absolument.

Joliment intitulé «Sex, Death & Stone», ce 52 minutes réalisé en collaboration avec Rockyrama revient sur la génèse du long-métrage sorti en 1992, son impact énorme à l'époque, ainsi que les raisons de son succès.

Le casting au rendez-vous

Face à la caméra, le casting est parfait, puisque les stars du film, Sharon Stone et Michael Douglas, racontent leur expérience et leur ressenti, avant, pendant et après le tournage.

C'est aussi le cas du sulfureux scénariste Joe Eszterhas ou encore du réalisateur Paul Verhoeven, jamais très loin des polémiques. Le Néerlandais, dont c'était le troisième film américain après Robocop (1987) et Total Recall (1990), semble d'ailleurs ravi d'avoir joué ce bon tour à Hollywood, avec ce thriller érotique et malsain.

«Le scénario était amoral, agressif, avec du sexe. Toutes les choses que j'aime», explique-t-il, avec une pointe de malice dans les yeux.

Il est vrai que cette histoire de meurtre au pic à glace, sur laquelle enquête un flic au bord de la rupture, ne reculait devant presque rien, à l'époque. La violence y est montrée de manière crue, les scènes de sexe sont restées gravées dans les mémoires, le tout baignant dans une ambiance des plus dérangeantes.

Des personnages puissants

Dans le rôle du flic Nick Curran, Michael Douglas fait merveille. Torturé et proche de la limite en permanence, il met à mal l'idée du policier exemplaire.

Face à lui, Catherine Tramell (Sharon Stone) est un des plus incroyables personnages féminins de l'histoire du cinéma. Belle à en mourir, intelligente, elle mène la danse, du début à la fin. Quant à l'interprétation de Sharon Stone, elle a propulsé sa carrière de manière incroyable, même si l'actrice a conscience que ce rôle extrême lui en a coûté d'autres.

«Le film a eu un effet dévastateur sur ma vie et sur ma carrière. Mais il a tellement poussé la société en avant que j'ai accepté d'avoir pris ce chemin-là», explique-t-elle avec aplomb.

Trente ans plus tard, on ne regrette évidemment pas qu'elle ait fait ce choix risqué. Et on a d'ailleurs bien du mal à imaginer qui à part Sharon Stone, aurait pu donner vie avec autant de force à ce personnage fascinant.

«Sex, Death & Stone», mardi 15 décembre à 22h55 sur TCM Cinéma