«3615 Monique» : la série culottée sur les débuts du Minitel rose

Dans les années 1980, il y avait Balavoine, le jogging 3 bandes, le Club Dorothée…et le Minitel. Cette petite boîte marron devenue un objet phare de la pop culture, a révolutionné le quotidien de milliers de foyers français. La série «3615 Monique», qui débarque ce jeudi 17 décembre sur OCS, revient sur sa création et l’essor de la messagerie érotique.

Dans la France giscardienne, le téléviseur trône dans le salon et Internet n’est que pure fiction. A l’issue d’un exposé sur les nouvelles technologies organisé dans un amphi qui empeste le tabac froid à cause d’un prof accro aux Boyard maïs, trois étudiants de la fac de Jouy décident d'unir leurs forces – non sans «quelques» désaccords – et élaborent, sans le savoir, le premier réseau social de l’histoire. C’est donc là, en plein cœur des Yvelines, où la messe et le poulet dominical font loi, que la drague dématérialisée, sans usage de photos, ni de vidéos, va faire son apparition grâce à eux.

Dans cette équipe, on retrouve l’ambitieuse Stéphanie qui renverse l’ordre établi en anéantissant les rêves de sa mère de la voir un jour briller sur les bancs de Polytechnique. Derrière sa jolie frimousse, la jeune femme s’impose en fine stratège prête à tout pour exploiter le filon, quitte à employer des étudiants et des prostituées comme ambassadeurs du Minitel rose. A ses côtés, Simon est un geek timide et puceau qui excelle dans l’art de coder, et Tony, dragueur et flambeur, s’affiche comme un surdoué de la tchatche.

Ces trois génies chacun dans leur domaine composent l’ADN du parfait entrepreneur. Dans des locaux improvisés au sein même de l’université, ces trois associés vont développer un nouvel outil qui vise à sauver des âmes solitaires, et qui pourrait accessoirement leur rapporter une petite fortune puisque le service est facturé à la minute. Mais leur petite entreprise en fera fantasmer plus d'un, et deviendra le théâtre de mensonges et de trahisons.

Allégorie de la transition entre deux mondes et deux générations, cette nouvelle série d’OSC, à la fois drôle, piquante, et qui ne tombe jamais dans la vulgarité, est tournée dans un format 4/3 comme pour nous (re)plonger à une époque où Meetic, Adopte un mec et Tinder n’existaient pas. A travers les aventures de Stéphanie, Simon et Tony, elle évoque le passage à l’âge adulte avec ses quêtes et ses désillusions. Les années 1980 s’invitent dans chacun des plans avec une reconstitution soignée. On (re)découvre avec plaisir les looks vestimentaires de l’époque, les affiches de la campagne électorale de 1981 qui opposait VGE au candidat socialiste François Mitterrand, ainsi que des extraits radiophoniques de noctambules en mal d’amour qui se laissaient aller à quelques confidences dans l’émission «Allô Macha» qu’animait Macha Béranger.

La réussite de «3615 Monique» tient aussi à son trio d’acteurs formé par Noémie Schmidt («Versailles», «L’étudiante et Monsieur Henri»), Paul Scarfoglio («Les grands», «Skam») et l’excellent Arthur Mazet, révélé dans «Simon Werner a disparu…» de Fabrice Gobert en 2010. Les seconds rôles ne sont pas en reste, avec en tête Anne Charrier («Maison close», «Just a gigolo, «Parents d'élèves»), parfaite en mère au foyer un peu coincée qui encourage son fils dans son expérience télématico-sexuelle, et Vanessa Guide («30 jours max»), qui ne passe pas inaperçue avec ses mini-jupes, sa permanente XXL et son tempérament de feu.

Certaines scènes ne sont pas sans rappeler «Le péril jeune» de Cédric Klapisch - quand Romain Duris portait encore des dreads -, «The Social Network» de David Fincher qui traite de la naissance de Facebook, et la série de Canal+ «Hard» sur l'immersion drôlissime d'une quadra catholique dans l'industrie pornographique.

Les dix épisodes de 22 minutes se regardent à une vitesse folle, tant le rendu est jouissif, servi par une bande-originale électro pop signée par Paul Sabin. Créée par les scénaristes Emmanuel Poulain-Arnaud («Les Cobayes») et Armand Robin («Polichinelles»), et réalisée par Simon Bouisson («Stalk»), «3615 Monique» est coproduite par Mon Voisin Productions, déjà à l’origine de la série à succès «Dix pour cent». Alors à quand une saison 2 ?