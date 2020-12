Pamela Anderson : on connait le nom de l'actrice qui incarnera l'ancienne star d'Alerte à Malibu dans la mini-série biopic

La comédienne Lily James incarnera le rôle de Pamela Anderson dans la mini-série «Pam & Tommy», en développement pour la plate-forme de streaming américaine Hulu.

Déclinée en 8 épisodes, elle suivra les hauts et les bas de l’une des histoires d’amour les plus emblématiques des années 1990, entre l’ancienne star de la série Alerte à Malibu et le batteur du groupe de Mötley Crüe, Tommy Lee, qui s’étaient mariés 96 heures après leur rencontre en 1995. Et qui allaient devenir un des sujets préférés des tabloïds du monde entier tout au long de leur relation tumultueuse.

Lily James sera rejointe au casting par Sebastian Stan, l’acteur aperçu dans le film Captain America et qui sera prochainement à la tête de la série Falcon et le Soldat d’l’Hiver, au côté d’Anthony Mackie attendue sur Disney+, dans le rôle du rockeur. Le tournage de Pam & Tommy doit débuter au printemps 2021, précise le site américain Deadline.

Pam & Tommy, qui sera pilotée par Craig Gillespie, le réalisateur de Moi, Tonya, avec un scénario signé Rob Siegel, reviendra évidemment sur les scandales qui ont émaillé la relation entre Pamela Anderson et Tommy Lee, notamment la diffusion de leur sextape enregistrée pendant leur lune de miel, et qui fut dérobée lors d’un cambriolage (par un voleur qui sera incarné par Seth Rogen). Mais aussi la bataille du couple devant les tribunaux pour interdire à la société de distribution qui avait récupéré les images de la vidéo de la rendre accessible sur Internet. Avant de finalement trouver un accord financier dont les détails sont restés confidentiels.