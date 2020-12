Christopher Walken avoue n'avoir jamais possédé un téléphone portable ou un ordinateur

Invité de l’émission de l’animateur américain Stephen Colbert, Christopher Walken a avoué n’avoir jamais possédé un téléphone portable ou un ordinateur de sa vie.

Le comédien de 77 ans était toutefois présent en visioconférence pour parler de son prochain film, Wild Mountain Thyme. Mais comme il l’a précisé lui-même, c’est une personne de la production qui est venu installer le matériel à son domicile.

«Quelqu’un est venu et a tout installé car je n’ai ni téléphone portable, ni ordinateur», a expliqué Christopher Walken. Comment se fait-il que l’acteur n’ait jamais pris la peine de s’intéresser au progrès de la technologie ? Sa réponse est pour le moins amusante.

«Je m’y suis mis trop tard, et cela m’a juste dépassé. Je ne me suis jamais intéressé à tout cela car ça me semblerait étrange qu’un gamin de 10 ans s’en sorte mieux que moi», précise-t-il. Christopher Walken n’est pas totalement étranger au téléphone portable, puisqu’il avoue disposer d’un appareil quand il travaille sur un film. «Mais c’est surtout pour qu’ils puissent me trouver », poursuit celui qui reconnaît n’avoir jamais envoyé un texto ou un e-mail de sa vie.

«Un téléphone portable, c’est un peu comme une montre. Si vous en avez besoin, quelqu’un en a un, et peut vous le prêter», explique Christopher Walken.