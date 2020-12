Koh Lanta : le jour où Denis Brogniart et sa femme se sont fait repérer sur le tournage

Dans un entretien accordé au magazine Gala, Denis Brogniart a raconté comment son histoire d’amour avec sa femme Hortense a été révélée au grand jour sur le tournage de Koh Lanta.

En couple depuis 17 ans, et parents de trois enfants (Lili, Violette et Blanche), Denis Brogniart et Hortense partagent à la fois leur vie personnelle, mais aussi professionnelle. S’il anime Koh Lanta depuis 2002, c’est l’année suivante que son épouse l'a accompagné pour la première fois sur le tournage du célèbre jeu d’aventure de TF1, à l’autre bout du monde.

Un moyen pour le couple de ne pas être séparé pendant une période trop longue. C’est Denis Brogniart qui avait communiqué le numéro de la production à Hortense, qui travaillait alors sur la chaîne d’information LCI. Et celle-ci allait rapidement être ecrutée pour participer à la troisième édition de Koh Lanta.

«C'était génial. C'était le tout début du nouveau jeu d'aventure et tout était encore frais, dans ce superbe décor de la côte des Caraïbes», confie l’animateur de 53 ans à Gala. Mais les deux amoureux tenaient à rester discrets sur les liens qui les unissaient auprès des autres membres de l’équipe. Et décidaient donc de se retrouver discrètement à l’hôtel, tels deux amants consumés par la passion.

Jusqu’au jour où ils ont été démasqués. «A la fin, on s'est fait gauler», s’amuse Denis Brogniart. Une découverte sans conséquence et très bien reçue par les équipes de tournage. La preuve, depuis ce jour, Hortense participe à chaque tournage. Même si elle reste désormais moins longtemps pour s’occuper des enfants.