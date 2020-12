Matthew Rhys incarnera un extraterrestre dans la série «Wyrd»

L’adaptation en série télévisée du comics «Wyrd» est actuellement en cours de développement pour la chaîne américaine FX, avec Matthew Rhys dans le rôle principal.

Le comédien, déjà aperçu dans The Americans, et plus récemment dans le reboot de la série Perry Mason, incarnera le personnage de Peter Wyrd, un détective spécialisé dans les phénomènes paranormaux et le surnaturel, auquel le gouvernement américain fait appel quand le FBI se trouve face à des situations trop mystérieuses.

Mais Peter Wyrd est lui-même un extraterrestre envoyé sur Terre pour observer et analyser les comportements humains. Sans nouvelles des siens, il a été contraint de se fondre dans la population. Il espère que ses enquêtes sur les activités paranormales lui permettront de trouver un moyen de prendre contact avec son peuple, et retourner enfin chez lui.

Pour le moment, aucune date de mise en production et de diffusion de Wyrd n’a été communiquée par la chaîne américaine FX.