Star Wars - The Acolyte : tout ce que l'on sait déjà sur la nouvelle série Disney+

Leslye Headland, la showrunner de « Poupée Russe », planche sur une nouvelle série Star Wars en prises de vues réelles intitulée « The Acolyte ».

Déjà annoncé lors du Star Wars Day le 4 mai dernier, le projet a de nouveau été évoqué ce mois-ci durant le Disney Investor Day.

«The Acolyte» sera centrée sur l’émergence du Côté Obscur. Un pan de la mythologie Star Wars encore jamais porté sur écran.

L’histoire se déroulera dans les derniers jours de la Haute République, soit deux cents ans avant « La Menace Fantôme » et cent ans avant la bataille de Naboo. Elle pourrait faire ainsi office de fondations à la trilogie prequelle.

Leslye Headland brings a new @StarWars series to @DisneyPlus with The Acolyte. “The Acolyte” is a mystery-thriller that will take viewers into a galaxy of shadowy secrets and emerging dark-side powers in the final days of the High Republic era.

Il s'agira d'«un thriller qui emmènera les téléspectateurs à la découverte de sombres secrets et l’émergence des pouvoirs du côté obscur», a annoncé Disney.

Il est encore trop tôt pour en être certain, mais les fans se prennent à rêver de voir les débuts de Dark Tenebrous (Rugess Nome) ou Dark Plagueis (Hego Damask). Palpatine fera-t-il aussi partie des personnages ? Il faudra encore patienter pour le savoir. A noter qu’un acolyte est l’équivalent de l'apprenti chez les Jedi, un aspirant qui n'a pas encore réussi les épreuves pour devenir Sith…

They said #TheAcolyte takes place near the end of the #HighRepublic Era. Is it a show from the Sith’s perspective as they try to rise again? Maybe The Acolyte is the master of Darth Plagueis? pic.twitter.com/Mm1vOtOTVl

— patrickthehutt (@patrickthehutt) December 11, 2020