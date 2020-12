Dernier JT de Jean-Pierre Pernaut : le journaliste célébré avec de nombreuses surprises

Ce vendredi 18 décembre Jean-Pierre Pernaut a présenté son tout dernier 13H. La rédaction lui avait réservé de nombreuses surprises.

«Mesdames et Messieurs bonjour, ça y est, c'est fait, c'est la dernière fois que je vous le disais», a débuté Jean-Pierre Pernaut pour son ultime journal, un événement pour celui qui compte plus de 33 ans de présentation et quelques 4.500 heures d’antenne.

"Mesdames et messieurs bonjour" : ça y est, c'est fait, c'est la dernière fois que @pernautjp vous le disait ce vendredi 18 décembre 2020 sur @TF1 #MerciJeanPierre ! pic.twitter.com/S0zy27Qgy4 — TF1LeJT (@TF1LeJT) December 18, 2020

Après avoir fait un tour de l’actualité du jour, il a passé un petit coucou aux candidates de Miss France lors d'un duplex avec Sylvie Tellier et Jean-Pierre Foucault qui lui ont lancé «un grand merci pour ce journal qui est le journal des Françaises et des Français».

Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray, présentateurs des autres éditions de TF1 l'ont ensuite rejoint sur le plateau pour une série de reportages et interviews à sa gloire. Parmi les vidéos proposées, un duplex avec son village natal a particulièrement ému Jean-Pierre Pernaut.

En duplex de Quevauvillers, le village natal de @pernautjp, @HembertSeb a reconstitué le bureau de Jean-Pierre Pernaut... retrouvé ses amis et fidèles téléspectateurs #MerciJeanPierre cc @marionfiat . pic.twitter.com/HJvWVvnojw — TF1LeJT (@TF1LeJT) December 18, 2020

Des personnalités parmi lesquelles Mathilde Seigner, Nicolas Canteloup et Dani Boon ont fait passer un petit message à son attention.

La famille du journaliste est ensuite entrée par surprise sur le plateau. Une grande première pour sa compagne Nathalie Marquay accompagnée de ses deux enfants Tom et Lou, ainsi que Léo, son petit fils. «Tu ne croyais pas que j'allais te laisser tout seul ?» lui a-t-elle lancé.

À la fin du journal, Jean-Pierre Pernaut a tenu à adresser un mot à ses fidèles : «On a créé des liens très forts, j'y ai mis toute ma passion (...) ça a été une extraordinaire aventure, c'était une révolution il y a 33 ans, et j'en suis très fier. Merci à mes trois patrons de m'avoir laissé cette liberté formidable. Je voudrais saluer tous les correspondants en région, c'est l'âme du journal». Les larmes ont jailli quand il a évoqué sa maman décédée qui ne ratait jamais un journal. «Merci, je vous aime, je ne vous oublierai jamais», a-t-il conclu.