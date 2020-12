Dernier JT de Jean-Pierre Pernaut : les téléspectateurs très émus

Jean-Pierre Pernaut présente son dernier 13H ce vendredi 18 décembre. Une page se tourne sur le PAF avec le départ du journaliste, aux commandes de ce programme depuis 1988, et qui va désormais se consacrer à d’autres projets du groupe TF1. Le moment des au revoir touche énormément les téléspectateurs qui ont en nombre manifesté leur émotion sur les réseaux sociaux.

Pour cette dernière journée, TF1 a concocté une édition spéciale présentée par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau, suivie d’un documentaire revenant sur les 33 ans de JT de JPP. Jean-Pierre Pernaut a commencé sa journée en beauté avec une standing ovation pour sa dernière conférence de rédaction. L’émotion s’est propagée sur la Toile où les hommages ont été nombreux, le journaliste ayant marqué plusieurs générations de téléspectateurs et tissé un lien de proximité avec des millions de Français en mettant en avant les régions.

Il va me manquer

Notre @pernautjp national passe le relais du JT de 13h aujourd’hui après plus de 30 ans de bons et loyaux services. Merci à lui d’avoir fait vivre nos régions à travers ses beaux reportages ! Un souvenir en photo à Cavalaire durant l’été 2015. Bonne route JP ! #mercijeanpierre pic.twitter.com/UyBo8P5lJ7

#MerciJeanPierre . Avec toi on a vécu de très bon moments au @TF1LeJT .. Découvert de très beau village.. Tu sera irremplaçable @pernautjp Profite de cette journée qui sera riche en émotions.. Bravo pour ce parcours.

aujourd'hui la province va perdre un ami, jean-pierre pernaut le dernier journaliste qui s'occupe de la vraie france et des vrais gens, part, il va etre un manque pour pres de 5 millions des gens des campagnes et des petites villes

#MerciJeanPierre pour avoir fait le dernier journal enraciné, plein de sujets passionnants ancrés dans le réel de notre pays,valorisé notre culture, nos régions, et offert une alternative a ceux plus intéressés par leur peuple que par la dernière connerie d'ado sortie des US. pic.twitter.com/Yi0ehhaIGV

