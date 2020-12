La petite maison dans la prairie : la série culte va avoir droit à un reboot

Les Studios Paramount et Anonymous Content (à qui l'on doit récemment Homecoming, Dickinson, et 13 Reasons Why) plancheraient actuellement sur un reboot de La petite maison dans la prairie.

Alors qu’un projet de film n’avait pas abouti en 2012, il se pourrait bien cette fois que les Ingalls fassent leur retour… C’est Entertainment Weekly qui annonce la nouvelle, rappelant que la série créée en 1974 et arrêtée en 1983, avant d'être multi-rediffusée, est aujourd'hui encore à l'antenne dans une trentaine de pays à travers le monde.

La série suivait le quotidien de la petite Laura Ingalls (Melissa Gilbert) et sa famille installée dans une ferme au XIXe siècle. Trip Friendly - dont le père Ed avait acheté les droits d’adaptation pour la télé et le cinéma des romans autobiographiques de Laura Ingalls Wilder - officiera en tant que producteur exécutif.

Côté casting, une actrice bien connue de la série originale serait prête à faire un cameo, rapporte EW. « J’ai aujourd’hui le bon âge pour jouer Mme Oleson», a confié Alison Arngrim, qui a joué le rôle de la petite peste Nellie Oleson durant sept saisons. «Je suis disponible. Cela ne me fait pas honte », s'est amusée l'actrice de 58 ans.

What took you so long, Half Pint? https://t.co/Cqji0LCftf — Entertainment Weekly (@EW) December 18, 2020

Les plus de trente ans ne peuvent pas ne pas le connaître... Pour le plaisir, le générique de la série originale :