Coronavirus : une pub sur le Père Noël en combinaison anti-covid fait polémique

Dans une période sensible, la moindre étincelle suffit à provoquer des réactions importantes. C'est le cas d'une publicité qui vient d'être publiée sur les réseaux sociaux, avec un Père Noël en combinaison pour faire face au coronavirus, loin de plaire à tout le monde.

Sur Twitter, la marque de jus de fruits Innocent présente une vidéo accompagnée d'un message humoristique. «Nous avons entendu des gens craindre que le Père Noël ne puisse pas leur rendre visite cette année, donc nous avons proposé une solution astucieuse, hygiénique et - surtout - élégante...» :

We’ve heard people are worried that Santa might not be able to visit this year, so we’ve come up with a cunning, hygienic, and - most importantly - stylish solution... pic.twitter.com/dPFIxMD412

— innocent drinks (@innocent) December 15, 2020