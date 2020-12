Ariana Grande annonce s'être fiancée

La chanteuse américaine Ariana Grande a annoncé ses fiançailles avec Dalton Gomez.

Ce dimanche 20 décembre, l’interprète de «One last time» a fait savoir à ses 211 millions d’abonnés sur Instagram que son petit ami, Dalton Gomez, un agent immobilier qu’elle fréquente depuis un peu moins d’un an, lui avait demandé de l’épouser.

Pour officialiser sa réponse positive, la star a dévoilé des clichés où elle est enlacée avec son amoureux ainsi que la bague de fiançailles. Des photos légendées par un très romantique message : «Pour toujours, et un peu plus».

Sa maman a publié un message confiant sa joie de voir le jeune homme rejoindre la famille.

I am so excited to welcome Dalton Gomez into our family! Ariana, I love you and Dalton so much!!!! Here’s to happily ever after! YAY! xoxoxo

