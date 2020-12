3 séries à voir en janvier sur Canal+

Canal+ a fait le plein de nouveautés, pour démarrer en beauté l'année 2021. Voici notre sélection.

The Good Lord Bird

Librement inspirée d’une histoire vraie relatée dans le roman L’oiseau du Bon Dieu de James Mc Bride (lauréat du prestigieux National Book Award), The Good Lord Bird est une série Showtime qui plonge dans le Kansas du milieu du 19e siècle. Un jeune esclave rejoint les rangs d’un groupe de militants lancés dans une croisade pour l’abolition de l’esclavage. A sa tête se trouve un leader fougueux et intrépide pour qui la lutte armée est la seule solution pour parvenir à libérer les esclaves de leur condition.

C’est Ethan Hawke , co-créateur de la série avec Mark Richard, qui incarne ce pionnier charismatique du mouvement abolitionniste devenu une figure légendaire aux États Unis. La série compte 7 épisodes de 52 minutes. The Good Lord Bird sera diffusée sur Canal+ à partir du 7 janvier, les jeudis à 21h (à raison de deux épisodes/soirée), et disponible en intégralité sur myCANAL.

Ovni(s)

Entre science-fiction et comédie, cette nouvelle Création Originale Canal+ s’inspire de faits réels pour «explorer avec humour et fantaisie le folklore du paranormal». L’action se déroule au sein d'un bureau d'investigation sur les ovnis, le GEPAN (Groupe d’Études des Phénomènes Aérospatiaux Non-identifiés) créé, très officiellement, en France en 1977.

Cette comédie fantastique qui embarque un casting fabuleux composé de Melvil Poupaud, Michel Vuillermoz, Géraldine Pailhas, Quentin Dolmaire, Daphné Patakia, Jean-Charles Clichet, Laurent Poitrenaux et Nicole Garcia, démarre en 1978 alors qu’un brillant ingénieur voit son rêve de voyager dans l’espace s’envoler en fumée, après l’explosion de sa fusée au décollage. Pour le comble de son malheur, sa hiérarchie lui confie une nouvelle mission : trouver des explications scientifiques aux apparitions de soucoupes volantes.

Cartésien dans l’âme, il pense avoir touché le fond, mais un événement extraordinaire va bouleverser ses certitudes… Créée par Clémence Dargent et Martin Douaire Ovni(s) compte 12 épisodes de 30 minutes. Les épisodes seront diffusés à partir du 11 janvier à 21h sur Canal+ à raison de trois épisodes par soirée et en intégralité sur myCANAL.

Your Honor

Adaptée de la série israëlienne Kvodo écrite par Peter Moffat (le créateur de Criminal Justice, la série qui a inspiré The Night Of), Your Honor est un thriller soushaute tension composé de 10 épisodes de 52 minutes, de et avec Bryan Cranston (Breaking Bad). Le pitch : «Juge respecté à la Nouvelle Orléans, Michael Desiato (Cranston) se retrouve face à un choix cornélien lorsque son fils commet un délit de fuite après avoir causé un accident impliquant le fils d'un parrain de la pègre : livrer son fils aux autorités ou couvrir un criminel ?». Diffusion sur Canal+ en janvier 2021.