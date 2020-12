Décès de Claude Brasseur : ses 5 rôles marquants

César du meilleur second rôle en 1977 pour «Un éléphant ça trompe énormément» et César du meilleur acteur en 1980 pour «La Guerre des Polices», Claude Brasseur s'est éteint à l'âge de 84 ans, a-t-on appris ce mardi 22 décembre.

Le comédien a marqué plusieurs générations de spectateurs en jouant au théâtre et dans une centaine de films. Parmi ses rôles marquants, on retrouve aussi bien des personnages comiques que des figures plus dures.

«Les Nouvelles Aventures de Vidocq», série de Marcel Bluwal (1971 et 1973)

C'est grâce à ce premier grand rôle à la télévision sur la première chaîne de l'ORTF que Claude Brasseur s'est fait connaître du grand public.

«Un éléphant ça trompe énormément» (1976) et «Nous irons tous au paradis», d'Yves Robert (1977)

C'est pour son interprétation de Daniel, un vendeur de voitures homosexuel, qu'il obtient en 1977 le César du meilleur second rôle.

«La Guerre des polices», de Robin Davis (1979)

Son rôle de flic intègre lui vaudra le César du meilleur acteur.

«La Boum» (1980) et «La Boum 2» (1982), de Claude Pinoteau

Le rôle du père de Vic (Sophie Marceau), un dentiste pris dans un triangle amoureux entre Françoise (Brigitte Fossey) et Vanessa (Dominique Lavanant), a ancré son image dans la culture populaire.

«Camping» (2006) et ses deux suites (2009 et 2016), de Fabien Onteniente

Truculent dans la peau de Jacky Pic, Claude Brasseur avait fêté ses 80 ans à la sortie du troisième opus.