Ed Sheeran dévoile «Afterglow», un envoûtant nouveau titre qui «sauve l'année»

A quelques jours de Noël le chanteur Ed Sheeran a dévoilé un morceau inédit pour le plus grand bonheur de ses nombreux fans.

La star britannique a ce lundi 21 décembre mis en ligne Afterglow (que l'on pourrait littéralement traduire par «lueur d'après»), une ballade pleine d’espoir parfaite pour ponctuer une année 2020 que le contexte sanitaire a rendu particulièrement difficile.

«Salut les gars. Afterglow est une chanson que j'ai écrit l'année dernière et que j'ai eu envie de sortir juste pour vous », a-t-il fait savoir sur son compte Instagram, avant de préciser : « Ce n'est pas le premier single de mon prochain album. C'est juste une chanson que j'adore et j'espère que vous l'aimerez. Bonne écoute ! Passez de bonnes fêtes de fin d'année en toute sécurité».

Afterglow, premier projet musical d'Ed Sheeran depuis la sortie en juillet 2019 de No.6 Collaborations Project, a ravi les auditeurs.

«La nouvelle chanson d'Ed Sheeran est la plus belle chose que j'ai entendue cette année»; «J'ai la sensation de bien terminer l'année»; «C'est ce dont nous avions besoin»... Les internautes ont partagé leur émotion sur les réseaux sociaux et salué les vertus apaisantes d'Afterglow.

Ed Sheeran's new song is the most beautiful thing I heard this whole year

— Johnny Drille (@Johnnydrille) December 21, 2020