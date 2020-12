Noël : les 5 pires cadeaux à faire en 2020

Désignée par le magazine «Time» comme pire année de l'Histoire, l'année 2020 risque bien de nous laisser un goût amer. De quoi en plus, tenter d'éviter le faux-pas si vite arrivé dans la course aux cadeaux de dernière minute. Sélection en toute subjectivité, exagération et mauvaise foi, des 5 pires cadeaux à faire cette année.

Le calendrier perpétuel

Star des cadeaux de dernière minute pour tante Monique afin qu'elle se souvienne chaque année de votre anniversaire, le calendrier perpétuel est pourtant à éviter en 2020. Souvenez-vous de cette sensation de déjà-vu vécue tous les matins pendant le premier confinement, et tous ces matins sans suprise où se lever ne servait pas à grand chose sinon à éspérer le soir. Alors surtout, même si c'est tentant, ne tombez pas dans la facilité du calendrier perpétuel qui ne fera que rappeler à votre proche que la vie sous pandémie n'est qu'un long recommencement.

En 2021, on veut du neuf et certainement pas ces photos de paysages retouchés sur photoshop, qui, comble de l'horreur, viennent nous rappeler que l'on ne peut plus voyager.

Les chaussons

On cite les chaussons mais c'est en fait toute la gamme de vêtements confortables de maison qui est à bannir de nos bras de chercheurs de cadeaux désespérés. Exit donc chaussons, chaussettes douillettes, pyjamas, caleçons, peignoirs et même plaids et coussins chauffants. Certes, il faut pour l'instant rester chez nous le plus possible pour stopper la propagation du virus. Mais à trop regarder nos vêtements douillets, on risque bien de se transformer en combi géante en pilou-pilou. Note de la rédaction : ce n'est pas une raison pour se ruer sur les robes de cocktail et autres noeuds papillon festifs. Rappelons le : «la bamboche, c 'est terminé». Conclusion : vivons nus.

Un week-end inoubliable

©Azrul Aziz / Unsplash

Euh... Doit-on véritablement revenir sur le fait que nous sommes sans cesse au bord du confinement suivant ? Certes, nombreux sont ceux qui, hordes de naïfs bercés par la douce 2019, avaient repoussé leurs week-ends en amoureux du mois d'avril pour l'automne et s'étaient résignés à annuler leurs locations de maison, de camping-car ou même leurs réservations à l'hôtel (et au spa pour les plus aventureux). Si vous êtes totalement fou ou beaucoup trop optimiste, vous pouvez toujours vous lancer à corps perdus dans la réservation d'un week-end insolite en haut d'un arbre ou l'achat d'une box-détente. Mais ne vous plaignez pas de la grimace faussement souriante de la personne à qui vous tendez ce vil piège.

Une «bonne bouteille»

Malaise. Quand on sait que la consommation d'alcool a bondi dans de nombreux foyers entre l'ennui des confinements (voire bien pire parfois) et ces fameux apéro-visio ou zoom pendant lesquels il faut s'occuper les mains et le palais (qui aime VRAIMENT les apéros visio ???? Mais c'est un autre sujet), il faut savoir effacer les mauvais souvenirs. Et éviter d'être invité par le détenteur de la dite bouteille à un apéro-visio pendant le prochain confinement. CQFD.

Un livre de développement personnel

Vade retro satanas. Non, on ne veut pas se développer personnellement, booster sa confiance en soi, être super maman, super papa, gérer ses amis sur Instagram et être au top de la forme au travail, tout en se nourrissant de manière parfaite grâce au batch cooking et quelque cure detox de janvier. La majorité d'entre nous ne demande qu'un peu de douceur et de bienveillance en attendant de pouvoir se refaire des câlins baveux et serrés dès Noël 2021. Donc, merci mais non. Même pour notre pire ennemi, c'est interdit. Ou alors, avec un pyjama en pilou, cf point 2.