Les 20 photos insolites de 2020

Si l'année 2020 a été marquée par l'inquiétude, la peur et la consternation suscitées par la pandémie de Covid-19, elle a aussi connu son lot d'événements insolites ou drôles. Voici notre sélection en photos des plus surprenants et des plus amusants.

SUPERMAN SURPRIS sur une plage du sud de l'angleterre ?

[© G. KIRK/AFP]

Non, ce n'est pas le super-héros emblématique DC Comics qui a été photographié le 1er juillet sur la plage anglaise de Boscombe, mais simplement le slacklineur hongrois Sandor Nagy qui s'entrainaît sur sa sangle élastique appelée slackline.

UN COUVRE-CHEF DE CHAMPION

[© M. CHILDS/AFP]

Coiffé du trophée aux grandes oreilles, le défenseur français du Bayern Munich Lucas Hernandez a fêté la victoire de son club face au PSG, en finale de Ligue des champions, à Lisbonne, le 23 août.

ROULER à TOMBEAU OUVERT

[© M. DANTAS/AFP]

Employé depuis seize ans comme fossoyeur au cimetière Nossa Senhora Aparecida, à Manaus, au Brésil, Ulisses Xavier transportait sur sa bicyclette, le 7 mai, un grand cadre en bois surmonté d'une croix, qui fait office de pierre tombale pour les défunts des familles les moins fortunées.

UN STEAK BIEN FRAIS

[© J. SARMIENTO/AFP]

Un jaguar a été photographié en train de lécher un bloc de viande glacée, dans le parc zoologique de Santa Fe, à Medellin, en Colombie, le 25 janvier. Les soignants de cet établissement ont en effet dû imaginer de nouveaux moyens pour rafraîchir les bêtes, alors que la ville fait face à des températures caniculaires en cet été austral, puisque le mercure dépasse les 30 °C depuis plusieurs jours.

il défile à Londres dans le plus simple appareil

[© T. AKMEN/AFP]

Portant son masque comme un string, le youtubeur britannique Tim Shieff s'est promené quasi-nu dans Oxford Street, célèbre artère commerçante du centre de Londres, le 24 juillet. Il souhaitait tourner en dérision l'obligation mise en place au Royaume-Uni ce jour-là, de porter un masque chirurgical dans les magasins afin de lutter contre la pandémie de Covid-19.

ELLE MONTE DANS LES TOURS

[© J. MACDOUGALL/AFP]

Une Trabant, voiture emblématique de l'Allemagne de l'Est, flottait dans le ciel de Berlin, suspendue par un câble, à l'occasion du tournage d'un spot publicitaire d'un parc d'attractions, le 3 mars. Nommé «Little Big City», il propose notamment aux visiteurs des balades virtuelles en 3D à travers l'histoire de la capitale allemande, à bord d'une reproduction de l'une de ces voitures anciennes.

UN NOËL à bonne DISTANCE

[© L. HAGBERG/AFP]

Dans la ville canadienne de Kingston, une famille habillée en tenue de Noël prend la pose, le 28 novembre, pour la traditionnelle photo avec le Père Noël, séparée par une cloison en Plexiglas et à bonne distance du vieux bonhomme, pour cause de coronavirus.

surfer sur la vague

[© M. RIOPA/AFP]

Le surfeur espagnol Axier Muniain s'attaquait à une déferlante, le 11 février, à Nazaré, célèbre spot de surf du Portugal où les vagues géantes peuvent atteindre les 20 mètres de haut.

UNE NOTE DE FRAÎCHEUR

[© L. GENE/AFP]

Pour la réouverture de l'opéra de Barcelone après un long silence dû au coronavirus, un quatuor à cordes a donné, le 22 juin, une représentation devant un public constitué de 2.293... plantes. Ces palmiers et autres ficus représentaient ainsi la nature qui a repris ses droits pendant le confinement. Les végétaux ont ensuite été distribués à des professionnels de la santé qui ont lutté contre l'épidémie.

DES BOULES DE POILS

[© S. KEITH/GETTY IMAGES/AFP]

Un caniche à la coupe impeccable était observé et jugé sous toutes les coutures, à l'occasion d'un concours canin, à New York. Au Madison Square Garden, le «Westminster Dog Show», créé en 1877, attire chaque année environ 3.000 chiens de toutes les races et venus du monde entier, afin de les départager grâce à des épreuves de beauté et d'habileté.

Fan d'HARRY POTTER, Il crée un balai volant pour se déplacer

[© D. MAGNO/AFP]

Pour la fête d'Halloween, le Brésilien Alessandro Russo a chevauché son balai volant dans la ville de Belo Horizonte, le 31 octobre. Fan de la saga Harry Potter, il a développé avec l'aide d'un ami un petit véhicule motorisé capable d'atteindre les 60 km/h, qui lui permet de se déplacer comme sur un balai volant, à la manière des personnages de l'univers de Poudlard.

UN Métro sauvé miraculeusement par une sculpture de baleine

[© R. UTRECHT/ANP/AFP]

Une rame de métro qui a déraillé le 2 novembre près de Rotterdam, aux Pays-Bas, a atterri par miracle sur la sculpture d'une queue de baleine géante. Même si elle ne transportait pas de passagers, la catastrophe a été évitée. Au lieu de s'écraser dans l'eau, dix mètres plus bas, la rame a terminé son parcours suspendue dans les airs, perchée sur la queue d'un cétacé de métal.

IL RESTE DE GLACE pour la bonne cause

[© F. LO PRESTI/AFP]

A Wattrelos, dans le Nord, le Français Romain Vandendorpe a battu le record du monde d'immersion dans la glace, le 19 décembre. Resté immergé pendant 2 heures 35 minutes et 43 secondes dans une cabine de Plexigas remplie de glaçons jusqu'au cou, il a amélioré le précédent record de 40 minutes. Il souhaitait ainsi attirer l'attention du public sur la lutte contre les cancers pédiatriques et appeler aux dons en faveur de l'association Wonder Augustine qui accompagne les enfants atteints de cancer.

UN mirage DANS LE DéSERT

[© F. AL NASSER/AFP]

Des dromadaires ont été photographiés par un drone lors du festival annuel des chameaux du roi Abdelaziz, à Rumah, en Arabie Saoudite, le 7 janvier.

FUCKING, le village autrichien qui ne voulait plus de son nom

[© M. FESL/APA/AFP]

Pour échapper aux moqueries des visiteurs du monde entier, les habitants du hameau de Fucking, situé en Autriche, ont décidé fin novembre de rebaptiser leur bourg Fugging, à compter du 1er janvier 2021. Le changement de nom a commencé à se matérialiser, le 2 décembre, par la pose des nouveaux panneaux aux limites du village.

le royaume des chats

[© M. MAHJOUB/AFP]

Maryam Al-Balushi nourrissait ses animaux de compagnie dans sa maison, à Mascate, la capitale d'Oman, le 20 novembre. Cette fonctionnaire à la retraite de 51 ans possède chez elle quelque 480 chats et 12 chiens qui l'ont aidée à surmonter une dépression. Malgré les plaintes des voisins et un budget croissant consacré aux soins de ses petits protégés, cette amoureuse des bêtes continue de recueillir des animaux abandonnés.

UNE VISIèRE POUR Bébé

[© L. SUWANRUMPHA/AFP]

Cette photo étonnante d'un nouveau-né portant une mini visière de plastique pour le protéger du Covid-19 a été prise dans une maternité de Bangkok, en Thaïlande, le 9 avril. Equipé d'un masque de protection, ce bébé est censé être à l'abri des projections respiratoires, alors que son système immunitaire est encore très fragile.

UNE TOUR DE VERT

[©AFP]

Des résidents d'un complexe d'immeubles bâti en 2018 dans la ville de chinoise de Chengdu ont commencé à quitter leurs habitations. La raison : les plantes installées sur les balcons en vue de «végétaliser» cette «forêt verticale» se montrent désormais trop envahissantes. En outre, de nombreux moustiques en auraient profité pour élire domicile dans cette végétation luxuriante.

GARE AU GORILLE

[© T. A. CLARY/AFP]

Un énorme gorille s'était installé à la fin du mois d'août, au cœur du parc Bella Abzug, à Manhattan, dans la ville de New York, pour le plus grand plaisir des touristes. La sculpture de bronze mesure plus de 7 mètres de long et 2,5 mètres de haut, pour un poids total qui dépasse les deux tonnes. L'œuvre baptisée «King Nyani» a été réalisée pour rappeler la fragilité de cette espèce en voie de disparition.

UN VILLAGE à CROQUER

[© M. HOMMEDAL/NTB/AFP]

Loin d'être une géante, une jeune femme mettait la dernière main à un village de pain d'épice juste avant son ouverture, le 8 décembre, à Bergen, en Norvège. Cette attraction surprenante, modèle réduit comestible de la commune, est créée chaque année depuis près de vingt ans. Avec environ deux mille bâtiments, il s'agit ainsi de la plus grande ville en pain d'épice du monde.