Miss France : Iris Mittenaere met en garde Amandine Petit sur la «malédiction des Miss»

Le couple à l’épreuve de l’écharpe. Dans un entretien accordé à Paris Match, Iris Mittenaere a tenu à mettre en garde Amandine Petit, fraîchement élue Miss France 2021, sur la «malédiction» des reines de beauté.

En couple avec un certain Julien depuis six ans, la jeune femme de 23 ans tente de préserver sa vie privée sur les réseaux sociaux depuis son élection le 18 décembre dernier. Sa relation survivra-t-elle à cette année passée à porter l’écharpe de Miss France ? Iris Mittenaere n’a pas hésité à faire part de ses doutes.

«Franchement, c’est compliqué d’être en couple cette année-là», commence-t-elle en toute sincérité. «Parce que c’est une année pleine de chamboulements, on ne sait plus trop où on en est. C’est une année magique et difficile. C’est un gros choc. On ne sait plus trop qui on est, même. On ne nous appelle plus par notre prénom, mais Miss France. C’est un peu bizarre. On nous dit d’être une demoiselle parfaite, et on se perd facilement. Donc c’est compliqué de savoir même ce qu’on veut, et de donner de la place à quelqu’un dans notre vie», poursuit-elle.

«Donc je pense que la vie de Miss France n’est pas une année facile pour être en couple. On peut faire des rencontres, mais je ne crois pas que ça marche. Je suis peut-être fataliste. Miss France, ce n’est pas une année où l’on peut rencontrer l’homme de sa vie !», ajoute Iris Mittenaere. Récemment, Maëva Coucke s’était confiée sur l’épreuve que son élection avait été pour son couple au moment de son élection, reconnaissant qu’elle aurait préféré être célibataire afin de pouvoir profiter pleinement de son année de Miss France.