Sex and the City : une suite en préparation

La série culte de Darren Starr, Sex and the City, serait en passe de faire son retour sur le petit écran.

Diffusée de 1998 à 2004 sur HBO outre-Atlantique, puis sur M6 en France, cette dramédie mordante, qui suivait les vies amoureuses et sexuelles de riches amies new-yorkaises, pourrait avoir une saison 7, ont en effet fait savoir plusieurs magazines spécialisés américains.

Après avoir déjà participé à deux déclinaisons cinématographiques, les actrices du casting original seraient prêtes à reprendre leurs rôles pour cette saison événement, annonce notamment Vulture. La participation de Kim Cattrall, alias Samatha Jones, n’est cependant pas acquise, cette dernière ayant expliqué à maintes reprises avoir fait le tour de son personnage et ne pas avoir apprécié sa collaboration avec celle qui incarne l’héroïne Carrie Bradshaw, l’actrice Jessica Parker. Cette dernière, tout comme Cynthia Nixon et Kristin Davis, serait quant à elle bel et bien partante.

«J’aimerais voir où les personnages en sont dans leur vie. Je suis curieuse, le monde a bien changé depuis les films, surtout avec la technologie et les réseaux sociaux. Mais aussi la politique sexuelle et le mouvement #MeToo… Je pense que Carrie Bradshaw serait tout simplement avide de partager ses sentiments et ses pensées», a d’ailleurs récemment déclaré Sarah Jessica Parker dans une interview à Entertainment Tonight.