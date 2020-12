Une photo de deux manchots qui se font un câlin remporte un prestigieux prix

C'est un peu l'image dont on avait besoin en cette année 2020. La photo de deux pingouins semblant se faire un câlin a remporté un prix grâce au vote du public.

Ce cliché a été pris par le photographe allemand Tobias Baumgaertner, à Melbourne, en Australie. «J'ai posté cette image il y a un peu plus de six mois et depuis, elle a fait le tour du globe, elle a été vue par des millions de personnes et j'ai reçu des milliers de messages et de commentaires sur la façon dont ces deux petits gars ont touché et réparé les cœurs brisés, apporté la joie, l'espoir et l'amour dans vos vies», explique le photographe sur son compte Instagram.

Selon lui, ces deux petits animaux sont devenus «un symbole de solidarité et d'amour». Il faut dire que l'histoire derrière cette photo est tout aussi belle. Baumgaertner explique en effet que, d'après les informations d'un bénévole présent avec lui sur place, les deux manchots avaient perdu récemment leurs partenaires respectifs. Depuis, les deux veufs «se rencontrent régulièrement pour se réconforter et se tenir ensemble pendant des heures à regarder les lumières dansantes de la ville voisine».

Le photographe raconte avoir passé trois nuits complètes avec cette colonie de manchots avant de pouvoir faire cette photo. Une attente récompensée par ce cliché, par les nombreuses réactions des internautes, mais également par un prix. En effet, son travail a été sélectionné par le magazine spécialisé Oceanographic, pour ses Ocean Photography Awards. Et grâce à la mobilisation des lecteurs, il a reçu le Community Choice Award, à savoir le prix du public.

Pour les photographes, amateurs ou non, la photo a été réalisée avec un Nikon Z6, équipé d'un objectif Nikkor 50 mm 1.4. Et pour ceux qui souhaiteraient retrouver chez eux ce moment unique, elle est disponible en tirages sur le site professionnel de Tobias Baumgaertner.