Voici les 5 youtubeurs les plus riches en 2020

Les Youtubeurs, ces nouveaux rois du pétrole, ont encore décroché des sommes astronomiques en 2020. Les internautes continuent plus que jamais de les suivre assidûment et d'en faire du même coup des millionnaires. Unboxing, défis ou encore gaming... Il y en a pour tous les goûts. Selon le classement révélé par Forbes, voici les cinq qui ont le plus gagné d'argent ces douze derniers mois.

Ryan Kaji

Pour la troisième année consécutive Ryan Kaji, héros de la chaîne Ryan's World, occupe la première place avec 29,5 millions de dollars engrangés en 2020. Le concept imaginé par ses parents est d’une redoutable efficacité et a depuis 2015 fait de nombreux émules : filmer ses réactions en ouvrant des cadeaux. A l’époque Ryan n’avait que trois ans et a aujourd’hui une véritable expertise en la matière, si bien que ses vidéos dépassent parfois le milliard de vues. Pour surfer sur son succès une ligne de vêtements ainsi qu’une émission sur la chaîne Nickelodeon font aussi fructifier les affaires familiales.

Jimmy Donaldson alias Mr Beast

Ses performances de l’extrême comme passer 24h dans un bunker attirent les internautes en masse en témoignent ses 48,3 millions d’abonnés. Le jeune homme s'est lancé à 13 ans en 2012 sur Youtube, mais sa notoriété a explosé en 2017 avec sa vidéo dans laquelle il compte jusqu’à 100 000. Pourrait-il en faire de même avec le nombre de dollars qu'il a amassés en 2020 ? Il y a peu de chance, puisque c’est la somme rondelette de 24 millions de dollars qui est venue enrichir son compte en banque.

Dude Perfect

Ils sont cinq et marchent dans les pas de l'émission culte Jackass en multipliant les cascades les plus improbables. Forts de leurs 47,7 abonnés qui se régalent de leurs exploits sportifs les plus fous, ils ont récolté 23 millions de dollars au long des douze derniers mois.

Rhett McLaughlin et Link Neal

Ces deux-là passionnent les foules en goûtant des plats improbables ou en chantant... Leur chaîne Good Mythical Morning compte quelque 41,8 millions de fidèles. Une manne, sans compter leur entreprise florissante de quatre autres chaînes et autres podcasts… Leur entreprise ne connaît pas la crise et 2020 les a rendus plus riches de 20 millions de dollars.

Mark Edward Fischbach alias Markiplier

Les geeks connaissent bien ce spécialiste des jeux vidéo suivi passionnément par plus de 27,8 millions d’abonnés. Ses affaires marchent si fort que le Youtubeur a crée une ligne de prêt-à-porter spéciale gamers. Il commencera l’année avec 19,5 millions de dollars de plus que l’an passé.