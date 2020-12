5 tubes de Noël bien kitsch à écouter en douce

Noël ne serait pas Noël sans son lot de folklore. Parmi eux : le sapin, ses guirlandes, ses boules, ses cadeaux mais aussi ses fameuses chansons de saison.

Florilège de cinq ritournelles de Noël kitsch à souhait. Du célèbre «Petit Papa Noël» de Tino Rossi, que l'on savoure en secret telle une madeleine de Proust à Lady Gaga et son «Christmas Tree» électro-pop en passant par des ovnis comme « C'est noël Its' Christmas» de Jordy.

Tino Rossi - petit papa Noël - 1964

C'est le maître de la chanson de Noël. Ecrite pour le film «Destins» de Richard Pottier, «Petit papa Noël» est assurément la chanson la plus connue et la plus vendue de Tino Rossi.

Lady Gaga - Christams Tree - 2008

Elle aussi a cédé à l'appel des chants de Noël. Lady Gaga signe, en collaboration avec Space Cowboy, une version électro-pop de la célèbre chanson «Deck the Hall», dont elle reprend l'air.

Billy idol - Jingle Bell 2007

Leader du groupe de punk rock Génération X à la fin des années 1970, Billy Idol signe en 2007 «Happy Holidays», un album de Noël qui revisite les classiques dans un esprit crooner loin de ses premières aspirations musicales. Ce sera son dernier album.

Jordy - «It's christmas C'est Noël» - 1993

Jordy, enfant-star propulsé sur le devant de la scène en 1992 avec son tube «Dur, dur d'être un bébé», sort l'année suivante un album de Noël «Potion magique», porté par le titre «It's Christmas C'est Noël».

Kids on the block - Funky Christmas - 1989

Kids on the blocks, le boys band des années 1980 aux millions d'albums vendus, donne un coup de jeune et un esprit funk aux chansons de Noël avec Funky, Funky Christmas, sorti en 1989. Leurs titres les plus connus restent toutefois «You got it», «Step by step» ou «Tonight».

En bonus : Mariah Carey «All I want for Christmas is you» featuring Justin Bieber - 2011

Vingt-cinq après sa sortie, en 1994, le tube de Maria Carey s'est hissé, le 16 décembre dernier, à la tête des ventes de single aux Etats-Unis. Un titre que Mariah Carey a notamment repris avec Justin Bieber en 2011.