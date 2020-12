Rap : clash ou coup de com' entre Black M et Gims ?

Entre Black M et Gims, rien ne va plus. Un échange virulent a opposé les deux rappeurs, hier soir, sur les réseaux sociaux, sans qu'on sache si la brouille est réelle ou orchestrée.

Des deux ex-membres de Sexion d'assaut, c'est visiblement Black M qui a déterré la hache de guerre.

A 0h00 c’est mon anniversaire un an de plus ! Il faut que je vous dise des vérités... j’en ai plus rien à foutre ...

— BLACK.M (@Bmesrimes) December 26, 2020