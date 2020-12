Lego Masters : tout savoir sur Georg et Paulina, les deux brickmasters de l'émission

Ils ont crevé l'écran lors de la première édition de Lego Masters. Georg et Paulina sont les deux experts qui jugent la qualité des œuvres proposées par les candidats de l'émission de M6.

Mais comment ces deux personnalités ont-elles été sélectionnées ?

Georg Schmitt

Georg est un amoureux de Lego depuis son plus jeune âge. Il a commencé les jeux de construction à l’âge de 4 ans et il a réussi à transformer cette passion dévorante en métier. Après plusieurs carrières (ingénieur télécom et... policier), il a créé sa propre entreprise. Désormais, il est un des 14 entrepreneurs certifiés par la marque danoise et gère la société ERC-Briques. Il crée des maquettes et animations bluffantes en Lego pour les musées, les sociétés et à l'occasion d'événements spéciaux.

Parmi ses projets les plus fous, on peut citer par exemple ce gigantesque X-Wing à taille réelle, ou encore une sublime reproduction de Notre-Dame-de-Paris de 183 kilos, qui a nécessité 170 heures de travail.

PAULINA AUBEY

La juge au regard acéré est une artiste plasticienne basée en France.

Les Lego représentent une grande inspiration dans son travail. Elle les utilise dans ses oeuvres depuis plus de cinq ans, désormais.

Elle aime notamment s'emparer de figures emblématiques de la pop culture pour réaliser leur portrait en petites briques. Parmi ceux qu'elle a déjà «croqués», on peut citer Mick Jagger, Lana Del Rey ou encore Daniel Radcliffe, Aka Harry Potter.

Ses mosaïques sont exposées dans de nombreuses villes en France mais aussi au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis.