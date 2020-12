Avec #MDR, Ciné+ se lance dans un marathon du rire jusqu'en février

Pour démarrer l’année avec le sourire, du 1er janvier au 26 février, les chaînes Ciné proposeront l’opération MDR (Marathon du rire), avec plus de 60 comédies françaises.

Durant cet événement, Ciné+ Comédie sera rebaptisée Ciné+ #MDR. «Humour vache, tendre, potache ou décalé, tous les rires se donnent rendez-vous sur Ciné+ ou via MyCanal et Canal+ à la Demande», annonce ainsi la chaîne. Jusqu'ici tout va bien, Premières vacances, Chamboultout, Beaux-parents, Le gendre de ma vie…sont autant de films qui seront proposés.

Dans le cadre de cette programmation, sont notamment prévues sur Ciné+Premier une soirée Kad Merad le 9 janvier, avec Le Gendre de ma vie et On voulait tout casser, ainsi qu'une soirée Ahmed Sylla le 17 février, avec Inséparables et Chacun pour tous.

Sur Ciné+ Famiz, rendez-vous avec une soirée Les Bronzés avec les trois films le 18 février. Quant à Ciné+émotion, elle proposera une soirée Didier Bourdon le 5 février, avec Beaux-Parents, Madame Irma, Les trois frères et Le Pari, une soirée Guillaume de Tonquédec le 15 février avec Roxane et Barbecue, une soirée Alain Chabat avec Prête-moi ta main et Gazon Maudit le 16 janvier, ou encore une soirée Camille Cottin avec Connasse et Premières vacances le 22 janvier.

Le Marathon du Rire donnera aussi l'occasion de faire un tour d'horizon du genre avec le documentaire inédit La Comédie dans tous ses états, qui sera diffusé le 13 janvier à 19h50 sur Ciné+ Premier. Réalisé par Frédéric Murarotto et Guillaume Simon et produit par BeKind, il dresse un état des lieux de la comédie française actuelle «sans langue de bois… et avec humour».