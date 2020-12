Finale du Meilleur Pâtissier : quel défi inédit attend les concurrentes ce mercredi 30 décembre ?

100% féminine, la finale de la saison 9 du Meilleur Pâtissier, qui sera à suivre ce mercredi 30 décembre à 21h05, réserve une épreuve inédite aux trois dernières compétitrices.

Après 13 semaines de concours, Bouchra, Elodie et Margaux n’ont plus que deux épreuves pour se départager. L'une d'entre elle seulement remportera le trophée et l’édition de son propre livre de recettes.

Pour achever en beauté cette édition 2020 dont l'enregistement avait été perturbé par la pandémie, Cyril Lignac a imaginé un défi totalement inédit : les candidates vont devoir « réaliser le plus célèbre gâteau pâtissier, passé plus de 1000 fois à la télévision à travers le monde, un véritable emblème : le gâteau du générique du Meilleur Pâtissier ! Le visuel devra être absolument le même, à savoir un entremets au glaçage chocolat recouvert de framboises, mais nos finalistes devront en déterminer les goûts et révéler les secrets qu'il renferme », explique M6.

Dès la fin de cette épreuve, l'une des trois pâtissières quittera le concours, tandis que les deux autres se mesureront lors du face-à-face final.

Cyril et Mercotte (qui officiera à distance pour éviter tout risque de contamination au Covid-19) leur demanderont alors de réaliser en gâteau un chef-d'œuvre du 7e art. François Perret, chef pâtissier du célèbre palace Le Ritz, désigné en 2019 Meilleur chef pâtissier de restaurant du monde, viendra prêter main forte aux deux jurés pour désigner la grande gagnante.