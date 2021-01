Un Koh-Lanta all-stars pour les 20 ans de l'émission ?

Un anniversaire en beauté ? Alors que Koh-Lanta fête ses 20 ans en 2021, la production d’une édition spéciale aurait débuté pour célébrer la longévité de l’émission de téléréalité.

En effet, d’après Le Parisien ce 3 janvier, Adventure Line Production travaille à une saison qui fera revenir d’anciens candidats emblématiques de l’émission. Aucune autre information n’est cependant dévoilée par le quotidien régional quant aux éventuels participants ou la date de diffusion.

Forcément, le premier nom qui viendra en tête de nombreux internautes sera celui de Claude. Le candidat au nombre record de victoires sur Koh-Lanta a été élevé au rang de star absolue lors de l'édition diffusée pendant le premier confinement de 2020. Sur Twitter, après sa finale perdue contre Naoil en juin dernier, il promettait d'ailleurs : «je reviendrai».

En attendant d'en savoir plus, les fidèles de l'émission pourront retrouver Denis Brogniart et son émission dans le courant de l'année tournée en Polynésie Française. Une bulle sanitaire a été respectée par l'équipe de tournage pour éviter toute contamination pendant le jeu. La date de diffusion n'a pas encore été confirmée, mais Europe 1 annonçait un retour pour «la fin de l'hiver ou au début du printemps». L'attente ne sera donc plus très longue.