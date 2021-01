Disney+ : pour deux euros de plus, le catalogue de streaming accueillera Star et son contenu plus adulte, à partir du 23 février

Qualifié de «sixième pilier de la plate-forme» par Disney, Star arrivera sur Disney+ le 23 février prochain.

Après les catalogues de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, et National Geographic, Star viendra enrichir le contenu de la plate-forme avec «des milliers d’heures de films et de séries interprétés par les plus grands artistes et crées par les différents studios du groupe parmi lesquels Disney Television Studios, FX (dont les projets à venir sont ultra alléchants, comme la série adaptée d'Alien développée par Noah Hawley, ndlr), 20th Century Studios (soit notamment la saga Die Hard, La planète des singes, Alien, Predator, Titanic, Seul sur Mars, Bohemian Rhapsody..., ndlr), 20th Television (X-Files, Buffy contre les vampires, 24h Chrono..., ndlr) et Touchstone (Good Morning Vietnam, Le Cercle des Poètes Disparus, Pretty Woman, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, Mission to Mars..., ndlr), auxquels s’ajouteront des contenus français et européens», annonce la firme aux grandes oreilles.

«Pour plaire au plus grand nombre tout en respectant l’intégrité des plus jeunes», Disney+ proposera un contrôle parental renforcé permettant de gérer l’accès aux contenus disponibles sur Star. Grâce à la création d’un code confidentiel, il sera possible de créer et gérer les profils de chaque membre du foyer et limiter l’accès aux contenus destinés à des publics moins familiaux en fonction de l’âge de l’utilisateur.

Aujourd’hui accessible au tarif de 6,99€ par mois ou 69,99€ par an, Disney+ sera proposé au prix de 8,99€ par mois à partir du 23 février.

Les premières séries à découvrir en exclusivité sur star

Big Sky

Ce thriller de David E Kelly (Big Little lies, The Undoing) avec Ryan Philippe suit la détective privée Cassie Dewell, jouée par Kylie Bunbury, et une ex-flic Jenny Hoyt, interprétée par Katheryn Winnick, qui unissent leurs forces pour rechercher deux sœurs qui ont été kidnappées par un chauffeur de camion sur une autoroute éloignée du Montana. Mais quand elles découvrent que ce ne sont pas les seules filles qui ont disparu dans la région, une course contre la montre s'engage pour arrêter le tueur avant qu'une autre femme ne soit enlevée.

Helstrom

La série suit Daimon et Ana Helstrom, les enfants d’un tueur en série aussi mystérieux que puissant. «Au fil du temps, tous deux ont pris des chemins divergents mais se sont confrontés aux pires rebuts de l’humanité, chacun avec un style et des compétences qui leur sont propres. Leurs routes vont à nouveau se croiser quand leur mère, internée en asile psychiatrique depuis près de 20 ans, se retrouve bientôt possédée par un démon qu’ils vont devoir exorciser par tous les moyens…».

Love Victor

Cette série se déroule dans le même univers que Love, Simon - le film de Greg Berlanti - et suit le quotidien de Victor, tout nouvel étudiant au sein de la Creekwood High School, un établissement réputé, situé dans la banlieue d’Atlanta (Georgie). «Entamant le voyage à la découverte de soi-même propre à l’adolescence, Victor se retrouve bientôt confronté à plusieurs défis familiaux, à une adaptation à sa nouvelle ville plus dure que prévue et à une véritable interrogation sur son orientation sexuelle. Totalement perdu dans ses repères, il se tourne alors vers Simon Spier, un ancien de Creekwood, qui, au même âge, avait traversé des épreuves similaires…».

Solar Opposites

Dans cette série d'animation, quatre extra-terrestres dont la planète a été détruite trouvent refuge dans un quartier pavillonnaire de l'Amérique profonde.